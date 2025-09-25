Nam ca sĩ mượn danh thẩm phán để chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng “chạy án”

Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử xét xử bị cáo Ngô Quang Tú (SN 1974, quê Phú Thọ) và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Nhật Văn (SN 1971, ở Hải Phòng) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thái Ngôn (SN 1971, ở TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 25/9.



Theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Soan (ở TP Hồ Chí Minh) có kiện tụng với chị Lê Thị Thu Thảo (ở TP Hồ Chí Minh). Năm 2020, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ kiện và tuyên chị Thảo thắng kiện. Sau đó, bà Soan kháng cáo.

Năm 2021, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ kiện trên và chấp nhận kháng cáo của bà Soan. Tuy nhiên, chị Thảo lại không đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên đề nghị giám đốc thẩm. Tháng 12/2022, TAND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Biết việc này, chị Lê Thị Thu Hương (con bà Loan) đến gặp và nhờ Lê Nhật Văn tìm người “lo giúp” để TAND tối cao rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Văn nhận lời nên nhờ bạn là Nguyễn Thái Ngôn tìm người giúp. Ngôn liền gọi điện cho Ngô Quang Tú nhờ tìm cách rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Tú đồng ý, sau đó nói chuyện điện thoại trực tiếp với chị Hương, đồng thời yêu cầu mang tiền ra Hà Nội gặp anh ta.

Ngày 30/12/2022, Tú nhờ một Thẩm phán TAND tối cao tác động để rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của gia đình chị Hương. Nhưng thẩm phán thông báo, không thể giúp chị Hương được vì quyết định kháng nghị giám đốc thẩm là đúng pháp luật.

Dù biết rõ vị thẩm phán không giúp được, nhưng Tú vẫn gọi chị Hương và yêu cầu chuẩn bị từ 2 đến 3 tỷ đồng mang ra Hà Nội để lo việc. Chị Hương sau đó chuyển 2,5 tỷ đồng cho Tú và nhận lời hứa “Anh sẽ chịu trách nhiệm”. Trong số tiền nhận của chị Hương, Tú chuyển cho Văn 200 triệu và Ngôn 150 triệu đồng.

Ngày 15/1/2023, Tú hẹn chị Hương gặp vị thẩm phán tại một nhà hàng. Mục đích của Tú để chị Hương thấy yên tâm vì Tú đã nhờ người giúp đỡ. Tuy nhiên, tại nhà hàng này, chị Hương ở tầng 1, còn Tú và vị thẩm phán ở tầng 2.

Sau bữa ăn, Tú xuống tầng 1 cầm 1 tỷ đồng đưa lại cho chị Hương và nói, thẩm phán gửi lại vì gần Tết rồi chưa xử ngay được. Chị Hương nhận tiền rồi đưa cho Tú 50 triệu đồng để thanh toán bữa ăn. Tin tưởng được giúp đỡ, sau đó chị Hương còn chuyển cho Văn và Ngôn, mỗi bị cáo 100 triệu đồng vì có công giới thiệu người giúp đỡ.

Tháng 4/2023, TAND tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm trong vụ kiện giữa bà Soan và chị Thảo. Biết rõ việc này nhưng sau đó, Tú vẫn yêu cầu chị Hương chuyển thêm 1 tỷ để lo việc và được đáp ứng.

Đến hẹn, do thấy không được việc nên chị Hương yêu cầu Tú trả tiền, đồng thời gọi điện trình bày sự việc với vị thẩm phán TAND tối cao. Vị thẩm phán yêu cầu Tú đến gặp. Khi đó, Tú chỉ nói có vay chị Hương 1 tỷ đồng và đã hoàn trả.

Tiếp đó, Tú cầm điện thoại của vị thẩm phán tự ghi âm và quay video với nội dung: “Tôi là Ngô Quang Tú. Việc tranh chấp của nhà cô Hương đã lên Tòa án tối cao, tôi có nhờ anh… H xem hộ. Anh H nói là việc đã xử rồi và không giải quyết được. Về tài chính, anh H không liên quan gì và tôi không đưa anh H đồng tiền nào cả”…

Tháng 4/2024, chị Hương làm đơn tố giác Tú, Văn và Ngôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, vị thẩm phán được xác định không biết việc Tú nhận 2,8 tỷ đồng của chị Hương nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm.



Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: cand.com.vn

