'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải khai gì về tiền chuộc người bên Campuchia?

Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Công (thứ 4, 5 từ phải sang) - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án "cưỡng đoạt tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép" do Nguyễn Thanh Hải (thường gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) và 40 bị can khác thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai khi có người nhờ chuộc thân nhân bị tra tấn trong các công ty lừa đảo tại Campuchia, ông ta sẽ liên hệ "người quen" bên Campuchia để giải quyết.

Theo lời Hải, phía này ra giá từ 160 - 200 triệu đồng mỗi trường hợp và cam kết đưa nạn nhân về tận nhà Hải.

Trả lời câu hỏi của điều tra viên về việc vì sao các đối tượng bên Campuchia chuyển tiền cho Hải sau mỗi lần chuộc người, Hải cho rằng đó là khoản tiền những người này trả nợ cá nhân cho mình.

Trong khi đó, bị can Trần Văn Công (Công Trần TV) khai trong nhóm "hiệp sĩ" của Nguyễn Thanh Hải, Công có vai trò quay phim, đăng thông tin lên mạng xã hội khi người dân nhờ tìm người mất liên lạc, tìm lại tài sản… thông qua kênh YouTube "Công Trần TV" để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ.

Công nói không nhận tiền trực tiếp từ người nhờ, mà chủ yếu hưởng lợi từ nguồn thu YouTube.

Theo lời khai của Công, khi có người dân cần "hỗ trợ" tìm người, tìm tài sản, Nguyễn Thanh Hải sẽ hẹn địa điểm để Trần Văn Hóa (một đồng phạm trong nhóm của Hải) gặp gỡ, trao đổi thông tin. Nếu người nhờ đồng ý đăng tải thông tin công khai trên các nền tảng mạng xã hội của nhóm để nhờ cộng đồng chia sẻ thì phải tự nguyện viết bản cam kết.

Riêng các trường hợp có người thân làm việc tại Campuchia cần chuộc về, Hải trực tiếp làm việc. Công khai một số trường hợp thân nhân nhờ chuộc người thân nhưng trình bày hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thì Nguyễn Thanh Hải đề nghị về vay mượn rồi quay lại và cho biết phải có tiền mới thực hiện việc "giải cứu".

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch. Các nghi can khai nhận tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính. Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải về các tội "cưỡng đoạt tài sản", "tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn