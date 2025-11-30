Một phụ nữ bị bắt vì 'ôm' vàng từ Lào về Việt Nam

Sáng 29/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Nghiệp vụ (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ một người phụ nữ vận chuyển gần 600 gam vàng trái phép qua biên giới.

Hoàng Thị Thuần bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 26/11, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Thuần (SN 1981), trú tại Thôn Phù Ủng, xã Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên khi đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có hành vi vận chuyển gần 600 gam vàng không có giấy tờ hợp pháp.

Khai thác nhanh, Nhuần thừa nhận sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển số vàng trên về Việt Nam để lấy 7 triệu đồng tiền công.

