Một ngày phát hiện hai t.h.i t.h.ể trôi dạt trên vùng biển Hà Tĩnh

Lực lượng công an đang khám nghiệm tử thi trôi dạt trên vùng biển xã Lộc Hà - Ảnh: LÊ MINH

Chiều 16-1, ông Lê Văn Hân - Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết ngư dân địa phương vừa phát hiện một thi thể trôi dạt trên vùng biển địa phương.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, một thuyền đánh cá của ngư dân địa phương trong quá trình đánh bắt hải sản đã phát hiện một thi thể cách bờ khoảng 12 hải lý (thuộc vùng biển xã Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Thi thể được xác định là nam giới có độ tuổi khoảng 35-45, đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân đã trục vớt, đưa thi thể vào bờ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an xã Lộc Hà và chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thông tin về thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

Thi thể là nam giới có độ tuổi khoảng 35-45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thiên Cầm đã cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ