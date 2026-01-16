Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên vùng biển Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 16/01, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

Thi thể nam giới được ngư dân đua vào bờ. Ảnh: Văn Chung



Nhận được thông tin, Công an xã Thiên Cầm đã nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

...

Được biết, thi thể là nam giới, có độ tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Hiện, cơ quan Công an đang thông báo tìm người thân, xác định danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn