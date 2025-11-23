Mới ra tù, vô cớ dùng dao đâm bà bầu suýt chết

Trước đó, lúc 8h21 ngày 21/11, chị Nguyễn Thị Kiều O. (SN 2004, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) đang bán bánh mì thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao nhọ đâm một nhát vào vùng bụng.

Đối tượng Phương.



Phương bị anh Phạm Minh Q. (SN 1997, chồng chị O.) và anh Nguyễn Tuấn C. (SN 1986) đứng gần hiện trường phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan Công an. Chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Bụng chị O. có vết thương hở do vật sắc nhọn đâm; mạch nhanh, nhẹ… Ngay lập tức ê kíp bác sĩ khẩn trương cấp cứu, truyền máu xử lý hồi sức và chuyển phòng mổ.

Qua kiểm tra, chị O. mang thai 36 tuần. Các bác sĩ Khoa Sản đã lập tức tiến hành mổ bắt con cho sản phụ; đồng thời ê kíp Khoa Ngoại tổng quát xử lý vết thương hở vùng bụng. Hiện, tình trạng sản phụ đã ổn định, chuẩn bị đưa ra ngoài theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp. Em bé được chuyển đến theo dõi tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, tình trạng ổn định.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận sáng ngày 21/11, anh ta đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương mua 1 dao nhọn rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho chị này. Đáng chú ý, giữ chị O. và Phương không có mối quan hệ quen biết, không thù hằn gì. Bản thân Phương có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3/2025.

Vụ việc đang được Công an xã Phong Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.



