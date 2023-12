Minh tinh Châu Hải My qua đời ở tuổi 57, để lại tài sản kếch xù

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của nữ diễn viên Hong Kong Châu Hải My cho biết diễn viên đã qua đời ngày hôm qua 11/12 vì bệnh tật. Người đại diện viết: "Mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại". Mẹ của nữ diễn viên Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".

Nguyên nhân bắt nguồn từ quá trình điều trị bệnh tình của cô không được hiệu quả. Thông tin về tang lễ của Châu Hải My đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Minh tinh Châu Hải My qua đời ở tuổi 57



Nữ diễn viên Châu Hải My nhiều năm qua sống một mình cùng 5 chú chó trong căn biệt thự ở Bắc Kinh. Cô không kết hôn, sinh con.

Theo Sina, Châu Hải My thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 1990. Cô hội tụ cả nhan sắc và năng lực diễn xuất và được coi là "người tình trong mộng".

Châu Hải My xuất hiện trước công chúng hồi tháng 6/2023. Ảnh: Weibo/Zhou Haimei Studio



Châu Hải My từng kết hôn năm 22 tuổi với tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ. Tuy nhiên, hôn nhân chỉ chấm dứt sau một năm khi gia đình chồng ép cô phải giải nghệ để chăm sóc gia đình.

Sau ly hôn, Châu Hải My cũng tìm hiểu thêm vài người. Mối tình dài nhất là với một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi kéo dài hơn 10 năm. Từ khi chia tay bạn trai năm 2015, Châu Hải My quyết định sống đời độc thân.

Minh tinh Hong Kong Châu Hải My từng được gọi là "quý cô giàu có". Theo Sina, nữ minh tinh có khoảng 70 triệu USD (khoảng 1600 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Châu Hải My sinh năm 1966. Năm 1985 sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, cô tham gia diễn xuất cho đài TVB.



Hơn 30 năm sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My nổi danh qua các bộ phim kinh điển của TVB như: Dương gia tướng, Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược); Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Năm 2017, cô tham gia phim Hương mật tựa khói sương (vai Thiên hậu).

Nữ minh tinh vừa đón sinh nhật vào hôm 6/12. Những tháng cuối đời, cô thường xuyên đăng ảnh công việc, đời thường của mình trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân năm ngoái, Hải My viết điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe và tinh thần lạc quan. Diễn viên hài lòng vì tự do tự tại, thảnh thơi làm điều mình thích. Năm 2019, cô từng tới Việt Nam.

