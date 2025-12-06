Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông tông xe và chém anh họ lúc nửa đêm

Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ án "Giết người" xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn.

Đỗ Đức Trọng tại cơ quan công an



Theo đó, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Trọng (SN 1983, quê ở xã Ô Diễn, TP Hà Nội); chỗ ở tại đường An Thượng 21, phường Ngũ Hành Sơn – là nghi phạm liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, Trọng được người anh con cô cậu ruột là Trịnh Phương A. (SN 1970, trú đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) thông báo về việc có dự án đất tại thành phố Đà Nẵng và kêu gọi đầu tư.

Do tin tưởng nên Trọng đã bán hết đất đai, nhà cửa ở quê để mua đất dự án do A. giới thiệu với giá 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2022, Trọng biết được dự án mà mình mua đang tranh chấp và không giống như nội dung mà A. đã nói nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 2-12, Trọng nhớ lại việc mâu thuẫn trên nên đã chuẩn bị dao và điều khiển xe ô tô đến nhà A. để trả thù.

... Đối tượng và tang vật gây án



Cụ thể, tối 2-12, Trọng đi chơi thì thấy A. đang ở quán massage (do A. làm chủ) trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn) nên nảy sinh ý định dùng xe ôtô tông và đánh gây thương tích cho A.

Sau khi chuẩn bị hung khí, Trọng điều kiển xe ôtô đến đỗ gần quán massage để chờ đến lúc A. ra về. Khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, khi thấy A. điều khiển xe rời khỏi quán, A. điều khiển xe ôtô chạy đến trước và đậu xe gần nhà của A. để đón lõng.

Khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, thấy A. vừa đi bộ vào đầu kiệt K05/xx Nguyễn Đình Chiểu, Trọng điều khiển xe ôtô tăng tốc, tông thẳng vào phía sau làm A. văng lên nắp capô rồi rớt xuống dưới lòng đường. Khi A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng lấy dao chém 2 nhát trúng vào người của A.

A. ôm chặt lấy người Trọng, hô hoán kêu cứu thì Trọng vứt lại con dao ở hiện trường rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn, Phòng Kỹ Thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và tiếp hành các biện pháp điều tra, làm rõ Đỗ Đức Trọng là đối tượng gây án.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động