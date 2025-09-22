Lý giải ngôi quán quân 13 năm liền của Vinamilk trong top thương hiệu được chọn mua ngành sữa

Tốc độ đổi mới ấn tượng, “bắt sóng” người tiêu dùng trẻ

“Thích thú”, “xịn sò”, “ngon đẹp”… là những sắc thái bình luận phổ biến của cộng đồng mạng khi tìm kiếm từ khóa “Vinamilk” trên các nền tảng như Threads, TikTok hay Facebook. Thương hiệu sữa quốc dân đang cho thấy một cuộc lột xác mạnh mẽ, đặc biệt trong cách tiếp cận thế hệ người tiêu dùng trẻ như Gen Z và Gen Alpha.

Từ những thiết kế thú vị như “hình những cô bò sữa ngộ nghĩnh” trên hộp sữa tươi chuối 100%, đến việc liên tục ra mắt các hương vị mới lạ cho những sản phẩm quen thuộc như Ông Thọ tuýp vị matcha, sữa chua ăn táo đỏ kỷ tử hay sữa chua uống Probi vị đào, Vinamilk đang chứng minh khả năng nắm bắt xu hướng và tạo ra sự tò mò, thích thú trong cộng đồng người tiêu dùng.

Chia sẻ của người dùn trên mạng xã hội về sản phẩm mới của Vinamilk

Không dừng lại ở đó, hãng còn gây ấn tượng với loạt sản phẩm “chưa từng có” trên thị trường Việt Nam như sữa chua ăn Hy Lạp kèm ngũ cốc Vinamilk Green Farm với trải nghiệm “lật cốc” độc đáo, hay sữa tươi cao đạm - ít béo - không lactose. Những sản phẩm này nhanh chóng trở thành “hàng hot”, liên tục cháy hàng và được cộng đồng mạng săn đón.

Nhờ đó, bất chấp những thay đổi ngày càng rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, Vinamilk vẫn vững vàng ở ngôi vị “Thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất” suốt 13 năm qua. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược đổi mới và khả năng kết nối mạnh mẽ với người tiêu dùng hiện đại.

Ông Nguyễn Quang Trí (bên trái) đại diện Vinamilk đón nhận danh hiệu Thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất năm thứ 13 liên tiếp (Ảnh: Nguyên Phương).

Cụ thể, theo Báo cáo Dấu chân thương hiệu do Kantar công bố, Vinamilk dẫn đầu danh sách top 10 thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất ở cả nông thôn và thành thị với điểm tiếp cận người tiêu dùng (CRP) vượt xa gần gấp đôi so với thương hiệu đứng thứ 2. Các nhãn hiệu cùng “nhà” là Ông Thọ, Ngôi sao Phương Nam, Susu và Probi cũng lần lượt chiếm sóng danh sách này. Có thể thấy, bất chấp sự chuyển tiếp giữa các thế hệ người tiêu dùng, hành vi mua sắm và cạnh tranh gia tăng, thương hiệu tỷ đô này vẫn có vị trí rất khó “soán ngôi”.

Nổi bật khi chỉ có 2,2% sản phẩm mới được chọn mua

Kết quả của Vinamilk năm nay đặc biệt được đánh giá cao khi thị trường FMCG nói chung và sữa nói riêng ngày càng thách thức. Báo cáo của Kantar cho thấy, nếu như có khoảng 5,6% sản phẩm ra mắt giai đoạn 2017 - 2019 có thể đạt được mốc 1% hộ gia đình chọn mua; thì sang giai đoạn 2020 - 2022, con số này đã giảm đi phân nửa: chỉ còn 2,2%. Hơn nữa, chỉ khoảng 34% trong số đó là còn xuất hiện trên kệ hàng sau 2 năm. Điều này có nghĩa, ý tưởng mới mẻ chưa đủ để một sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường.

Ông Peter Christou - Tổng giám đốc Kantar Vietnam, Worldpanel Division - chia sẻ về kết quả của báo cáo Dấu chân thương hiệu (Ảnh: Nguyên Phương).

Trong năm 2024, Vinamilk từng gây ấn tượng khi cứ trung bình 2 ngày làm việc có thêm một sản phẩm mới được đặt lên kệ. Bên cạnh tốc độ “làm mới” ấn tượng, thì thương hiệu này còn có nhiều yếu tố khác để giữ chân người tiêu dùng và “vị trí trong giỏ hàng” của họ. Tại thành thị, cứ 10 hộ gia đình thì có 9 hộ mua ít nhất một sản phẩm Vinamilk và mỗi hộ trung bình mua đến 14 lần/năm, tức là hơn một lần/tháng. Đây là một con số “đáng mơ ước” của sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

... Đổi mới ấn tượng, “bắt sóng” giới trẻ, Vinamilk được nhóm khách hàng trẻ chú ý và yêu thích (Ảnh: Nguyên Phương)

Báo cáo Brand Footprint 2025 chỉ ra rằng, “đổi mới và sáng tạo” không còn là giá trị cộng thêm – mà đã trở thành yếu tố cốt lõi khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, đặc biệt là những khách hàng Gen Z hay Gen Alpha. Đây cũng là các yếu tố chính giúp Vinamilk duy trì vị thế suốt 13 năm qua, theo Kantar.

“Vinamilk không ngừng đổi mới sản phẩm để bắt kịp và thậm chí dẫn đầu xu hướng tiêu dùng. Họ không chỉ tập trung vào việc cải tiến sản phẩm hiện có mà còn mạnh dạn ra mắt những dòng sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng có trên thị trường, đáp ứng các nhu cầu cụ thể và ngày càng tinh tế của người tiêu dùng, như là xu hướng không đường, ít đường, đạm thực vật cũng như việc sử dụng những nguyên liệu có lợi cho sức khỏe, đạt các tiêu chuẩn quốc tế”, ông Peter Christou, Tổng giám đốc Kantar Vietnam, Worldpanel Division chia sẻ.

Một điển hình cho “Đổi mới dựa trên sự thấu hiểu”

Trong chia sẻ của mình, Kantar chọn dòng sản phẩm Vinamilk Green Farm là một ví dụ điển hình để giải mã bí quyết giúp một sản phẩm mới có thể có chỗ đứng trên kệ hàng. Không chỉ mang đến sự mới mẻ và khác biệt, dòng sản phẩm còn được cải tiến dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng, nhằm tạo nên một 'combo' hấp dẫn kết hợp giữa chất lượng, hương vị thơm ngon và trải nghiệm sử dụng vượt trội.

“Điểm mấu chốt tạo nên thành công của Vinamilk chính là khả năng thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng, từ những thay đổi nhỏ nhất trong hành vi và sở thích đến những nhu cầu ngày càng đặc thù và tinh vi về dinh dưỡng”, đại diện Kantar nhận định.

Vinamilk Green Farm thu hút người tiêu dùng thế hệ mới nhờ sự đổi mới – sáng tạo ở cả thương hiệu, sản phẩm và cách tiếp cận người dùng (Ảnh: An Minh).

Chia sẻ thêm về những ứng dụng khoa học, công nghệ “chưa từng có” tại Việt Nam đã được doanh nghiệp ứng dụng thành công, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing nhấn mạnh đây là cách Vinamilk “mở khóa” những giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên, nâng chuẩn chất lượng. Điển hình như Sữa tươi ứng dụng công nghệ kép hút chân không để giữ trọn dưỡng chất và hậu vị cỏ hoa tự nhiên; Dinh dưỡng thông minh: Sữa tươi cao đạm ít béo, không lactose nhờ áp dụng công nghệ siêu vi lọc từ Thụy Điển hay Sữa chua uống Green Farm kết hợp 6 chủng men sống và lợi khuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam.

Cùng với chất lượng và hương vị sản phẩm, sự trẻ trung, mới mẻ của Vinamilk về thiết kế cũng như cách tiếp cận người tiêu dùng cũng ngày càng được lòng Gen Z, Gen Alpha (Ảnh: An Minh)

Thực tế cũng cho thấy, năm 2024 nhãn hàng này của Vinamilk ghi nhận sự tăng trưởng đến 109% so với 2023, 96% người tiêu dùng Green Farm là người dùng “trung thành” với điểm thích sản phẩm tổng thể lên đến 9,53/10 điểm. Còn theo đo lường của Kantar, tỷ lệ hộ mua của Vinamilk Green Farm đã tăng 2 điểm chỉ trong một năm.

“Đây là một con số đáng kinh ngạc, đặc biệt trong một thị trường cạnh tranh gay gắt như ngành hàng sữa tại Việt Nam”, ông Peter bày tỏ. Thành công này không chỉ phản ánh chất lượng và sức hấp dẫn của sản phẩm; mà còn cho thấy tinh thần “vì khách hàng” của thương hiệu sữa quốc dân, khi không ngừng đổi mới sáng tạo và nỗ lực mang tiêu chuẩn, công nghệ thế giới về Việt Nam./.

Sự tin dùng của người mua chính là nền tảng vững chắc giúp Vinamilk duy trì tăng trưởng ngay cả trong bối cảnh sức mua phục hồi chậm. Theo danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2025 vừa được Tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ - Fortune - công bố hôm 17/06/2025, Vinamilk tiếp tục là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam vào bảng xếp hạng này năm thứ 2 liên tiếp. Theo đó, “ông lớn” ngành sữa Việt được xếp vào nhóm 140 doanh nghiệp đầu tiên dựa trên quy mô doanh thu, tăng 6 bậc so với năm 2024.

Tác giả: T.Vũ

Nguồn tin: laodongthudo.vn