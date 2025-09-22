Vinamilk "quẫy" hết mình cùng 50.000 khán giả tại V-Concert & V-Fest

Ngay từ đầu giờ chiều, khi nắng vẫn còn gay gắt, gian hàng Vinamilk đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân đầu tiên của nhiều khách tham dự. Với không gian được thiết kế bắt mắt, thân thiện và tràn ngập sắc xanh rực rỡ, Vinamilk mang đến cảm giác dễ chịu và gần gũi, sẵn sàng cho hành trình kết nối hàng chục ngàn trái tim yêu âm nhạc và lối sống lành mạnh.



Khách đến sớm tranh thủ thưởng thức ngay loạt đồ uống mát lạnh từ Vinamilk: từ kem gelato mềm mịn, trà kombucha có gaz HAYĐẤY cực sảng khoái, sữa 9 hạt béo bùi, đến sữa chua uống Green Farm sánh mướt, thoảng hương cỏ hoa…

Trời càng về chiều, “sức nóng” tại gian hàng Vinamilk lại càng tăng, do hàng chục ngàn khán giả đổ về. Là 2 sự kiện nghệ thuật đẳng cấp, V-Concert và V-Fest do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh và 55 năm kể từ ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV. Mỗi chương trình ước tính có khoảng 25.000 khách tham dự.

Đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk đã dành tặng khán giả tham dự chương trình khoảng 50.000 sản phẩm, với đa dạng lựa chọn. Trong đó, có nhiều sản phẩm vừa “trình làng” và đang “gây sốt” trong giới trẻ như trà kombucha có gaz HAYĐẤY, kem Gelato Vinamilk, Vinamilk Green Farm sữa chua cao đạm men Hy Lạp, sữa chua uống Vinamilk Green Farm, sữa 9 loại hạt, sữa đậu nành cao canxi, sữa chua uống men sống Probi, nước trái cây Collagen…

Vừa mới ra mắt và đang viral trên mạng xã hội, trà kombucha có gaz HAYĐẤY đã kịp có mặt tại V-Concert và V-Fest. Đây là sản phẩm kombucha ủ 6 tháng đầu tiên ở Việt Nam, được lên men chậm từ lá trà xanh hữu cơ theo cách ủ truyền thống, giúp tốt cho đường ruột hơn. Sản phẩm nhanh chóng “đốn tim” các Gen Z với bao bì bắt mắt, ngào ngạt hương trà, lại còn có gaz, chua nhẹ ưng ý mà không gắt.



Giữa thời tiết nóng bức, kem Gelato mát lạnh, một “tân binh” khác nhà Vinamilk với chất kem quyện đặc, kéo sánh, lấy cảm hứng từ chất kem gelato trứ danh của Ý cũng trở nên đầy hấp dẫn với các bạn trẻ.

Sữa chua uống thanh trùng sánh mướt, thoảng hương cỏ hoa nay có thêm vải thiều và hoa nhài, cam và hoa bưởi. Kết hợp cùng thạch thủy tinh giòn dai, sản phẩm đủ để “vỗ về vị giác” mọi khán giả trong ngày hè.

Ngoài nạp năng lượng tươi mát, giúp các tín đồ yêu âm nhạc đủ sức “quẫy” hết mình suốt 5-7 tiếng của chương trình, gian hàng Vinamilk còn có khu vực minigame để khán giả được thử sức với trò chơi gắp túi mù. Phần thưởng từ chương trình là hàng nghìn món quà cực hấp dẫn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, sẽ còn nhiều chương trình “đỉnh nóc, kịch trần” hơn chờ đón người dân trong các sự kiện hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh sắp tới./.

Tác giả: My Lan

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn