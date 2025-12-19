Sân bay Vinh chính thức đi vào hoạt động trở lại

Tham dự lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại biểu tham dự lễ

Sự kiện này diễn ra cùng lúc với lễ khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và khánh thành dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cảng hàng không quốc tế Vinh là Sân bay có quy mô cấp 4E, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công suất đến năm 2030 khoảng 08 triệu hành khách/năm; đến năm 2050 công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm.

Để từng bước xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn chỉnh theo Quy hoạch được duyệt, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã đóng cửa từ ngày 01/7/2025 để triển khai 03 dự án: Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; Dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu với tổng mức đầu tư là 925,35 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành 02 dự án: Dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu. Đối với Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đã hoàn thành 04/09 vị trí, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết: Đối với tỉnh Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối giao thông, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, tỉnh luôn xác định đây là công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Trên tinh thần đó, tỉnh đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và chủ đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bằng khánh thành các dự án

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, môi trường, giao thông kết nối, bảo đảm điều kiện thi công an toàn, thông suốt.

“Có thể khẳng định, kết quả của dự án ngày hôm nay là sự kết tinh của quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương – chủ đầu tư – địa phương, trong đó địa phương giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ và bảo đảm điều kiện triển khai dự án trên địa bàn” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả đầu tư và từng bước tiến tới đạt công suất thiết kế theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV) cần tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản lý, khai thác; sớm hoàn thành dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án Kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu đạt 3.000m và đa dạng hóa các đường bay trong nước, quốc tế. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế.

...

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, logistics để hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, qua đó thu hút ngày càng nhiều hành khách và hàng hóa thông qua Cảng.

Về phía địa phương, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng kéo dài đường cất hạ cánh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Cảng hàng không quốc tế Vinh phát huy tối đa công suất thiết kế, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và khu vực.

Ông Trần Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểuÔng Trần Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu

Đại diện nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng công trình trong quá trình vận hành, khai thác

Ông Trần Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết: Bên cạnh các dự án đã khánh thành, ACV đang khẩn trương triển khai thi công hạng mục mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay, nhằm mở rộng diện tích sân đỗ, nâng tổng số vị trí đỗ tàu bay lên 09 vị trí, đáp ứng khai thác các loại tàu bay code C, đồng thời bảo đảm kết cấu vệt lăn trên sân đỗ có khả năng phục vụ tàu bay code E. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, thoát nước và an ninh khu bay được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao năng lực khai thác của Cảng; phấn đấu hoàn thành và đưa hạng mục vào khai thác trước dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu đi lại cao điểm của Nhân dân.

Cùng với đó, ACV cũng đang triển khai thi công hạng mục kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 mét, nâng tổng chiều dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh lên 3.000 mét, phù hợp với Quy hoạch được phê duyệt, tạo điều kiện khai thác các loại tàu bay thân rộng, tầm xa trong tương lai. ACV phấn đấu hoàn thành thi công trong khoảng thời gian 06 tháng bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn theo quy định.

Rất đông hành khách đến sân bay Vinh làm thủ tục vào sáng nay

Theo Phòng Điều hành sân bay, Cảng Hàng không quốc tế Vinh, trong ngày hôm nay (19/12) - ngày đầu sân bay Vinh mở cửa trở lại có tổng cộng 13 chuyến bay, tương đương 26 lượt cất, hạ cánh.

Được biết, trong tổng số 13 chuyến bay ngày 19/12, có 6 chuyến của hãng Vietnam Airlines, 6 chuyến của Vietjet Air và 1 chuyến của Jetstar Pacific. Các tuyến bay tập trung vào những đường bay trục chính, gồm 2 chuyến Vinh - Hà Nội, 9 chuyến Vinh - TP. Hồ Chí Minh và 2 chuyến Vinh - Buôn Ma Thuột, đáp ứng nhu cầu đi lại, công tác và kết nối kinh tế - xã hội của người dân Nghệ An cũng như khu vực lân cận.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn