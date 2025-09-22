Vinamilk “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng tranh và hành động

Thượng sĩ Nguyễn Chí Tường cùng con một nhân viên Vinamilk tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (Ảnh: Thanh Bình).

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa do thương hiệu sữa quốc dân phát động nhằm tri ân thế hệ đi trước, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025). Sau một tháng phát động, chương trình đã thu hút hơn 100 bức tranh do con em nhân viên Vinamilk từ khắp cả nước và trẻ em thụ hưởng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam gửi về.

Những nét vẽ của lòng biết ơn

Bức tranh ông Tường nhận được vẽ hình một thương binh với chân giả và vết thương trên đầu đang đứng vẽ tranh. Trong bức tranh là hình ảnh một em học sinh tươi cười trong vòng tay cô giáo, cùng đàn chim bồ câu chao liệng – biểu tượng cho khát vọng hòa bình.

Thượng sĩ cười bảo thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Bởi chính ông cũng là thương binh nặng hạng 1/4, với tỷ lệ thương tật lên đến 81%. Ngoài một bên chân giả, ông còn có cánh tay phải ngắn hơn tay trái một đoạn do vết thương co rút, cùng nhiều mảnh đạn vẫn còn ghim sâu trong đầu và cột sống.

“Mỗi thương – bệnh binh ở đây là một ‘đài dự báo thời tiết chạy bằng cơm’. Có thể không chính xác về cường độ, nhưng ngày mai mưa hay nắng thì chúng tôi biết trước hết. Vì cứ trái gió trở trời là đau nhức, không tài nào ngủ được – nhất là những người bị cụt chân như tôi hay các bác chấn thương sọ não”, bác Tường chia sẻ.

Trở về từ chiến trường, những người lính năm xưa mang trong mình những di chứng nghiệt ngã của chiến tranh (Ảnh: Thanh Bình).



Dù vậy, ông vẫn tự nhận mình là người khỏe nhất trung tâm. Bởi nơi đây còn có 45 thương – bệnh binh hạng đặc biệt khác, với tỷ lệ thương tật từ 81% đến 100%. Trở về từ chiến trường kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam, họ mang trong mình những di chứng nghiệt ngã của chiến tranh. Bên trong lớp quân phục là những cơ thể in hằn dấu vết đạn bom hay những cánh tay, bàn chân giả.

“Có thể thiệt thòi về sức khỏe, nhưng chúng tôi lại được ưu ái nhất về tình cảm. Được các cháu – con em nhân viên Vinamilk – đến thăm hôm nay, tôi vui như được con cháu mình lâu ngày về thăm”, ông bày tỏ.

Bác sĩ chuyên khoa I Tống Đức Bình – Giám đốc Trung tâm – ví những bức tranh được Vinamilk mang đến lần này như “những cái ôm gắn kết quá khứ và tương lai”. Ông cho rằng đây là cách rất thực tế, để giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn với những người đã hy sinh cả thanh xuân và một phần thân thể để giành lấy độc lập cho dân tộc.

... Những bức tranh do con em nhân viên Vinamilk vẽ trở thành cầu nối gắn kết quá khứ với tương lai (Ảnh: Thanh Bình).



“Mỗi lần đến, Vinamilk đều để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng các bác. Ngoài các sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe thể chất, những bức tranh do con em thế hệ thứ hai, thứ ba của Vinamilk vẽ tặng chính là liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp sức cho các bác trong cuộc chiến với những cơn đau và nỗ lực vui sống. Với chúng tôi, các bác không chỉ là những người lính trở về từ chiến trường xưa, mà còn là những nhân chứng sống cho sự hy sinh của thế hệ đi trước”, ông Bình chia sẻ.

Tri ân quá khứ - hướng tới tương lai

Không chỉ tại Trung tâm Long Đất, hơn 100 bức tranh đáng yêu – được vẽ bằng những nét hồn nhiên nhưng chân thành – từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được gửi tới 3 trung tâm điều dưỡng thương binh tại Ninh Bình, Thanh Hóa và TP.HCM. Mỗi bức tranh là một lời cảm ơn, một ước mơ về hòa bình, là sự kết nối giữa thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh cả tuổi trẻ cho đất nước.

Các bác cựu chiến binh chăm chú đọc những dòng chữ nhỏ, được các em gửi kèm trong mỗi bức tranh (Ảnh: Duy Cường).



Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình), ông Phạm Tuyên – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội – đại diện trao tặng những bức tranh ý nghĩa đến 143 thương, bệnh binh, thân nhân gia đình người có công đang điều dưỡng tại đây. Ông xúc động chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, mỗi bức tranh các em vẽ tặng không chỉ là lời cảm ơn gửi đến những người đi trước, mà còn là cách lặng lẽ gieo vào lòng trẻ thơ hạt mầm của lòng biết ơn”.

Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Vinamilk còn trao tặng hơn 18.000 sản phẩm dinh dưỡng nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho những người từng khoác áo lính và gia đình người có công với cách mạng.

Góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất cho những anh hùng của đất nước, Vinamilk dành tặng những món quà dinh dưỡng thiết thực như sữa tươi Vinamilk 100%, sữa hỗ trợ ăn ngủ ngon Sure Prevent Gold… (Ảnh: Thanh Bình).



Riêng tại Vĩnh Long, Vinamilk đồng hành cùng phiên chợ “Tri ân người có công với cách mạng” diễn ra tại xã Đồng Khởi. Với hình thức phiên chợ 0 đồng, doanh nghiệp đã trao tặng hàng nghìn phần quà dinh dưỡng đến khoảng 1.700 người dân tham dự chương trình.

Không chỉ trong dịp 27/7, các hoạt động tri ân thế hệ người đi trước được Vinamilk triển khai xuyên suốt gần nửa thế kỷ hoạt động. Nổi bật là hoạt động chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đã được duy trì suốt 30 năm qua hay chăm lo cho gia đình nhân viên là con em liệt sĩ. Gần đây nhất, dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Vinamilk cũng đã tới thăm và tặng 12.000 sản phẩm dinh dưỡng đến hơn 650 thương - bệnh binh đang được chăm sóc tại các trung tâm điều dưỡng ở Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội và đồng hành cùng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước do Thường trực Ban liên lạc truyền thống kháng chiến khối Văn phòng Trung ương cục miền Nam tổ chức tại Tây Ninh./.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: Báo Thanh Tra