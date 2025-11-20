Lũ vượt mức lịch sử, Nha Trang ngập nặng 'chưa từng thấy'

Siêu thị Go tại phường Nha Trang ngập nặng. Nhiều ôtô đậu nhờ ngập trôi la liệt. Ảnh: Đức Lợi.

Sáng 20/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa thông tin tình hình ngập lụt tại địa phương diễn ra tương đối phức tạp bởi lượng mưa đặc biệt lớn. Đáng chú ý, lũ trên các sông lên nhanh gây ngập lụt nặng ở nhiều nơi, kể cả khu vực được cho là vị trí cao như Siêu thị Go! ở Nha Trang. Khu vực ngập nặng nhất là Ninh Hòa.

"Nước dâng cao đột ngột. Tôi dậy từ sớm liên tục tát nước để tránh ảnh hưởng quá nặng đến đồ điện tử trong nhà. Mạng chập chờn. Khi bật 4G, màn hình toàn những tin nhắn kêu cứu", anh Hưng Phạm (ở phường Nha Trang) cho hay.

Anh cho biết thêm chiều 19/11, nhiều người dân đưa ôtô vào khuôn viên siêu thị Go! để tránh ngập, song lũ lớn đột ngột về trong đêm khiến khu vực này ngập sâu. Dàn ôtô chết máy nằm la liệt trên đường.

Nước ngập bên dưới tuyến đường 19 Tháng 5, 23 Tháng 10. Hình ảnh chụp nút giao thông Ngọc Hội khoảng 7h sáng ngày 20/11. Ảnh: Đức Lợi.

Một số nơi khác cũng rơi vào tình trạng tương tự là xã Diên Khánh (Suối Dầu, Suối Hiệp cũ), phường Tây Nha Trang (Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc cũ) và Cam Ranh.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân ngập lụt diện rộng tại Khánh Hòa bắt nguồn từ các đợt mưa to đến rất to trong vòng 3 ngày qua, đồng thời nhận lượng nước từ các hồ chứa trên địa bàn tiến hành xả điều tiết.

Cơ quan dự báo lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên trong 24 giờ tới. Đỉnh lũ khả năng đạt 6,65 - 6,80 m, đồng nghĩa sẽ cao hơn lũ lịch sử năm 1986 0,07 - 0,22 m.

Trước diễn biến trên, địa phương cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ được nâng lên cấp 3. Trong đó, phường Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Đa, Hòa Thắng, Tân Định, Hòa Trí... là một số phường có nguy cơ ngập nặng. Mức nước dao động 2,5-3,5 m, vùng trũng có nơi lên đến 4 m.

UBND tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, cũng như ngập sâu ở vùng hạ lưu và ven sông. Các đợt lũ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng và làm gián đoạn giao thông tại nhiều điểm.

Ôtô nằm la liệt trên đường 19 tháng 5 sáng 20/11. Ảnh: Đức Lợi.

Tác giả: Vi Lê

Nguồn tin: znews.vn