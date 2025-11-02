Bộ đội Biên phòng giúp dân thu hoạch lúa, ứng phó mưa lũ

Thực hiện chương trình “Ngày thứ Bảy về bản”, “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, từ đầu tháng 11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã có mặt tại các cánh đồng đang vào vụ thu hoạch ở thôn A Quan, thôn A Rồng để giúp người dân thu hoạch lúa.

Mặc cho thời tiết mưa lớn, gió lạnh, các cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương gặt, vận chuyển lúa về nơi khô ráo, kịp thời hỗ trợ bà con tránh thiệt hại do nước lũ dâng cao.

Hình ảnh những người lính Biên phòng “tay liềm, tay súng” tiếp tục thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ khi nhân dân cần.

Không chỉ giúp người dân thu hoạch mùa màng, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Thanh còn tích cực hỗ trợ gia cố nhà cửa, chằng chống trường học, trụ sở, công trình công cộng. Đồng thời di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Tại các tuyến đường, điểm giao thông trọng yếu dễ bị chia cắt, lực lượng Biên phòng bố trí quân số túc trực 24/24, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Những việc làm thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh đã góp phần giúp người dân giảm thiểu khó khăn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân nơi biên giới. Trong gian khó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc nơi phên dậu của Tổ Quốc.

