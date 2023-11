Loạt ôtô gia đình tại Việt Nam giảm giá mạnh, cao nhất 800 triệu đồng

Bên cạnh đó, các phiên bản cao hơn cũng được điều chỉnh giá bán, giảm 7-20 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản AT Deluxe có giá bán mới là 439 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Phiên bản cao cấp nhất Kia Soluto AT Luxury giảm giá 20 triệu đồng, đưa mức giá sau ưu đãi chỉ từ 462 triệu thay vì 482 triệu đồng.