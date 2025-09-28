Loạt khách sạn tên tuổi tại Đà Nẵng bị “tuýt còi” vì vi phạm môi trường

Động thái mạnh tay này thể hiện quyết tâm của chính quyền Đà Nẵng - địa phương được mệnh danh “Thành phố đáng sống” trong việc siết chặt kỷ cương, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn hình ảnh và thương hiệu du lịch của thành phố.

Khi doanh nghiệp phớt lờ quy định môi trường

Ngày 27/9, nguồn tin của PV Báo CAND từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH DV-TM&DL Lam Thùy Mai - đơn vị sở hữu Prague Hotel (tại số 73-75 Dương Đình Nghệ, phường An Hải, Đà Nẵng). Kết quả kiểm tra liên ngành trước đó cho thấy cơ sở này có tới 7 hành vi vi phạm, trong đó có nhiều lỗi nghiêm trọng: Không thực hiện đúng nội dung trong giấy phép môi trường, không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, thải rác bừa bãi ra vỉa hè, không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đạt chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, Prague Hotel còn bị phát hiện không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường; không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống như: Để xảy ra nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống - chín, không tuân thủ quy định về lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.

“Với loạt vi phạm này, UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng 261 triệu đồng, đồng thời buộc công ty phải khắc phục tình trạng ô nhiễm, thu dọn rác thải, ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng và báo cáo kết quả thực hiện trong vòng 10 ngày”, nguồn tin cho biết.

Vài ngày trước đó, cụ thể ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng đối với Công ty CP Sơn Trà – chủ đầu tư Sơn Trà Resort (tại Bãi Nam - Bãi Con, phường Thọ Quang). Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm nghiêm trọng, trong đó có hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định. Cơ sở này bị áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải không phép tại resort này trong 4 tháng 15 ngày, buộc khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng. Theo cơ quan chuyên môn, việc để xảy ra các vi phạm trên không chỉ trực tiếp xâm hại đến môi trường sinh thái Sơn Trà - “lá phổi xanh” của thành phố - mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của du khách.

Không chỉ Prague Hotel và Sơn Trà Resort, trong đợt kiểm tra từ ngày 16/9 vừa qua, nhiều khách sạn lớn tại Đà Nẵng cũng bị phát hiện vi phạm và xử phạt. Cụ thể, Công ty TNHH Thanh Thúy (đơn vị vận hành ELC Hotel tại số 424 Võ Nguyên Giáp) bị xử phạt 264 triệu đồng vì không đăng ký môi trường, không thu gom chất thải nguy hại, không báo cáo đầy đủ công tác bảo vệ môi trường, đồng thời vi phạm quy định về bố trí bếp ăn, lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước. Tại Vanda Hotel (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu), thuộc Công ty TNHH Binitis, đoàn kiểm tra ghi nhận tình trạng không tuân thủ đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường, cùng nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm. UBND TP đã xử phạt cơ sở này 90 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là Chicland Danang Beach Hotel (210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải), do Công ty Cổ phần Chic-Land sở hữu. Khách sạn này bị xử phạt tới 564 triệu đồng, mức cao nhất từ đầu năm vì lắp đặt trái phép đường ống xả thải ra môi trường, không vận hành công trình xử lý chất thải đúng quy trình, thải bỏ rác ra lòng đường, vỉa hè và bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không bảo đảm kỹ thuật. Ngoài tiền phạt, Chicland buộc phải tháo dỡ hạng mục xả thải trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu và khắc phục tình trạng ô nhiễm...

Xả thải trái phép, nhiều khách sạn lớn ở Đà Nẵng lĩnh án phạt tiền tỷ.



Không có “vùng cấm” trong xử lý sai phạm

Thực tế báo cáo của các đoàn kiểm tra cho thấy, nguyên nhân chính của hàng loạt vi phạm trên xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật của doanh nghiệp. Một số cơ sở vì muốn tiết kiệm chi phí đã không đầu tư, hoặc chỉ vận hành hình thức các công trình xử lý chất thải, tự ý xả thải ra môi trường. Có doanh nghiệp phớt lờ quy định về an toàn thực phẩm, coi nhẹ sức khỏe khách hàng. Mặt khác, thời gian trước đây, công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa thường xuyên, chế tài chưa đủ sức răn đe, khiến nhiều doanh nghiệp “nhờn luật”.

...

Hệ quả là không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển, rừng Sơn Trà, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng, làm xấu đi hình ảnh du lịch Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn trong loạt vụ việc lần này chính là sự quyết liệt của chính quyền Đà Nẵng nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cùng tập thể lãnh đạo thành phố đã liên tiếp ký các quyết định xử phạt mạnh tay, không nể nang, không có “vùng cấm”. Những quyết định này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: “Đà Nẵng kiên quyết bảo vệ môi trường sống, giữ gìn thương hiệu du lịch xanh, sạch, an toàn”.

Theo ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, ngay tại địa bàn quản lý, các khách sạn ven biển vừa bị xử phạt liên quan đến môi trường sẽ được phường tiến hành giám sát chặt chẽ. “Xử phạt xong thì phải giám sát, yêu cầu họ thực hiện đúng quy định pháp luật chứ không thể xử phạt xong rồi lại tiếp tục xả thải ra môi trường, tiếp tục vi phạm pháp luật”, ông Thanh chia sẻ thêm và cho biết việc phát hiện hành vi xả thải trộm của các khách sạn ven biển không hề dễ dàng. Phần lớn các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều đấu đường ống ngầm, khó kiểm soát bằng mắt thường. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, lực lượng chức năng địa phương đã có biện pháp nghiệp vụ, như theo dõi các đoạn cống thường xuyên tắc nghẽn hoặc có dấu hiệu bất thường để tiến hành mở cống kiểm tra, kịp thời xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm...

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng, những quyết định xử phạt nghiêm minh của chính quyền thành phố không chỉ mang tính răn đe mà còn là lời cảnh báo thẳng thắn đối với toàn bộ hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch: Tuân thủ pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là điều kiện sống còn để phát triển bền vững. “Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch đẳng cấp, mang đến cho du khách những trải nghiệm chất lượng và bền vững. Vì vậy, Hiệp hội sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, nhà hàng tuyệt đối không vi phạm, tránh làm tổn hại đến thương hiệu thành phố đáng sống, đáng đến”, ông Dũng nhấn mạnh.

Các chuyên gia môi trường, du lịch cũng chung nhận định, cùng với việc xử phạt quyết liệt, Đà Nẵng cần duy trì song song cả kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất, áp dụng hệ thống quan trắc môi trường tự động để giám sát hoạt động xả thải. Đồng thời, phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khuyến khích mô hình du lịch xanh, sạch, gắn với phát triển bền vững.

Về lâu dài, thành phố cần siết chặt ngay từ khâu cấp phép dự án, kiên quyết từ chối hoặc thu hồi giấy phép đối với những cơ sở cố tình tái phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Đây chính là bước đi thể hiện sự kiên quyết của chính quyền trong việc bảo vệ môi trường sống, gìn giữ hình ảnh và uy tín của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Để xử lý tình trạng xả thải ra môi trường, nhất là ra biển, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cũng đã ký Công văn 2242/UBND-SXD giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiến hành lắp đặt các thiết bị ngăn mùi, đồng thời nâng cao độ hố ga tại các khu vực đông người như Công viên Biển Đông, các bãi tắm số 1, 2, 3 và nhà hàng Mỹ Hạnh. Cùng với đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì, phối hợp với UBND các phường: An Hải, Ngũ Hành Sơn và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải khẩn trương rà soát, kiểm tra cụ thể toàn bộ các vị trí đấu nối của hộ thoát nước, xác định tỷ lệ đấu nối, đánh giá mạng lưới thoát nước và hiệu quả hạng mục thoát nước riêng khu vực cửa xả Mỹ Khê, Mỹ An.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn