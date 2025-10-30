Thời gian:
Loại cá trước cho lợn ăn, nay thành đặc sản 300.000 đồng/kg

Từng làm thức ăn cho lợn, nay cá thầu dầu khô được ưa chuộng trên thị trường nhờ hương vị ngọt béo, thơm đặc trưng và quy trình chế biến tỉ mỉ.

Cá thầu dầu (hay tép dầu, cá mài mại hay cá mương) là loài cá nước ngọt nhỏ, thân thon dài như lá tre, mỗi con chỉ chừng 6–7 cm. Ảnh: Nông thôn Việt

Khi gặp nắng, cá tép dầu ánh bạc óng ánh. Ảnh: Facebook

Loài cá này sống tự nhiên ở nhiều con sông, suối vùng Tây Bắc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cá thầu dầu sông Đà. Ảnh: Internet

Trước đây, cá thầu dầu có sản lượng nhiều nhưng giá trị kinh tế thấp, thường chỉ được dùng để làm mắm hoặc cho gia súc ăn. Ảnh: Báo dân tộc & miền núi

Nhưng hiện nay, cá thầu dầu trở thành đặc sản được bán đi khắp nơi nhờ thịt săn chắc, thơm ngon đặc trưng. Ảnh: Chi Hải Sản

Nhờ quy trình chế biến thủ công, không dùng chất bảo quản, cá thầu dầu khô có màu vàng óng, giá lên tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Quy trình làm khô cá thầu dầu đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo ở từng công đoạn. Ảnh: Báo dân tộc & miền núi

Để chế biến, người dân bỏ ruột, đầu và làm sạch ngay khi cá còn tươi. Ảnh: Báo Sơn La

Sau đó, tẩm ướp cá với muối, đường, ớt, mắc khén...rồi phơi ở nơi thoáng mát, khô ráo từ 2 - 4 ngày. Ảnh: Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư

Khoảng 5 kg cá tép dầu tươi có thể cho 1 kg cá tép dầu khô. Ảnh: Internet

