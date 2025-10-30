Loại cá trước cho lợn ăn, nay thành đặc sản 300.000 đồng/kg

Cá thầu dầu (hay tép dầu, cá mài mại hay cá mương) là loài cá nước ngọt nhỏ, thân thon dài như lá tre, mỗi con chỉ chừng 6–7 cm. Ảnh: Nông thôn Việt
Khi gặp nắng, cá tép dầu ánh bạc óng ánh. Ảnh: Facebook
Loài cá này sống tự nhiên ở nhiều con sông, suối vùng Tây Bắc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cá thầu dầu sông Đà. Ảnh: Internet
Trước đây, cá thầu dầu có sản lượng nhiều nhưng giá trị kinh tế thấp, thường chỉ được dùng để làm mắm hoặc cho gia súc ăn. Ảnh: Báo dân tộc & miền núi
Nhưng hiện nay, cá thầu dầu trở thành đặc sản được bán đi khắp nơi nhờ thịt săn chắc, thơm ngon đặc trưng. Ảnh: Chi Hải Sản
Nhờ quy trình chế biến thủ công, không dùng chất bảo quản, cá thầu dầu khô có màu vàng óng, giá lên tới 300.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Quy trình làm khô cá thầu dầu đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo ở từng công đoạn. Ảnh: Báo dân tộc & miền núi
Để chế biến, người dân bỏ ruột, đầu và làm sạch ngay khi cá còn tươi. Ảnh: Báo Sơn La
Sau đó, tẩm ướp cá với muối, đường, ớt, mắc khén...rồi phơi ở nơi thoáng mát, khô ráo từ 2 - 4 ngày. Ảnh: Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư
Khoảng 5 kg cá tép dầu tươi có thể cho 1 kg cá tép dầu khô. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn