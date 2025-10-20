Loại cây ở Việt Nam trồng bạt ngàn, sang "trời tây" giá 3,5 triệu đồng/cây

Mỗi khi nhắc đến quà vặt tuổi thơ của nhiều thế hệ 7X, 8X và 9X chắc chắn không thể bỏ qua quả nhót. Đây là một loại quả đặc biệt phổ biến ở miền Bắc nước ta. Quả nhót không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn được dùng như một loại gia vị để nấu canh chua. Không những vậy, quả nhót còn được làm thuốc chữa bệnh với rất nhiều tác dụng quý không phải ai cũng biết.

Loại quả quen thuộc này khi còn non có màu xanh có vị chua là một trong 6 vị cơ bản của khoái cảm ăn uống gồm ngọt, mặn, chua, đắng, cay và umami (thứ vị mà người Nhật Bản vô tình tạo ra, rồi đặt cho nó cái tên đó, tạm dịch là vị Ngon).

Chua và đắng đứng cạnh nhau bởi chúng có cùng một công dụng: Giải nhiệt cho cơ thể. Tuy nhiên quả chín có màu đỏ gạch hoặc đỏ cam, được yêu thích bởi hương vị ngọt thanh hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C và chất xơ. Quả có thể ăn sống hoặc nấu canh chua.

Theo các nghiên cứu khoa học, quả nhót chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, canxi, một số hợp chất chống oxy hóa,..

Quả nhót có thể sử dụng dưới dạng thuốc sắc hoặc tán bột để uống hàng ngày để chữa bệnh. Công dụng của quả nhót đầu tiên phải kể đến là chữa bệnh hô hấp như ho, ho ra máu, hen phế quản.

Mặc dù quả nhót có nhiều công dụng nhưng bạn không nên ăn quá nhiều vì lớp phấn bên ngoài quả nhót cứng khiến bạn ngứa họng, viêm họng nếu ăn phải.

Không chỉ quả mà cây nhót cũng là một vị dược liệu quen thuộc. Trong y học cổ truyền rễ nhót có thể dùng để chữa đau họng, hoặc có thể nấu nước tắm trong trường hợp bị mụn nhọt. Quả nhót có thể hỗ trợ giảm đờm, giảm ho, giảm hen suyễn và khó thở.

Loại quả quen thuộc mọc dại ở khắp nơi ở nước ta, trước giá khá rẻ, tuy nhiên ngày nay, quả nhót lại trở thành đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt quả nhót xanh ngày xưa "cho không ai lấy", nay có giá bán cao ngất ngưởng. Đây là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với vị chua, chát đặc trưng.

Năm ngoái, giá nhót xanh thậm chí lên đến hơn 400.000đ/kg. Giá nhót chín sẽ rẻ hơn, như vào tháng 4 năm nay, mức giá dao động từ 30.000 - 80.000đ/kg.

Không chỉ người Việt Nam thích loại quả này mà mặt hàng được "săn đón" tại Trung Quốc. Giá nhót ở xứ Trung năm nay ở mức khoảng 30 Nhân Dân Tệ/kg, tương đương 107.000 đồng/kg. Chúng còn có một tên gọi khác là "quả sữa dê" tại thị trường nước này. Người dân ở Vân Nam, Quý Châu còn sáng tạo ra món nhót ngâm, tạo nên hương vị độc đáo, theo Baijiahao.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, người dân Trung Quốc còn coi cây nhót như một loại cây cảnh có giá trị trang trí cao.

Những cây nhót cổ thụ có thể bán với giá lên đến hơn 1.000 Nhân Dân Tệ (khoảng hơn 3,5 triệu đồng)/cây.

Cách làm món nhót xanh dầm muối ớt thơm ngon:

Món ăn này không cần nguyên liệu cầu kỳ. Bạn chỉ cần có trong tay đường, muối, ớt bột, ớt tươi là có thể làm được món ăn này rồi. Món dầm nên có hương vị tươi ngon và vị chua cay chắc hẳn sẽ hấp dẫn rất nhiều người đây.

Nguyên liệu:

- 300gr trái nhót.

- 2 muỗng cà phê đường trắng.

- 1 muỗng cà phê ớt băm.

- 1 muỗng cà phê muối.

- 1 muỗng cà phê muối hột.

Cách làm:

- Nhót xanh bổ đôi, ngâm với nước có hòa tan muối 20 phút rồi vớt ra, rửa sạch.

- Cho nhót vào tô, thêm 2 muỗng cà phê đường trắng, 1 muỗng cà phê ớt băm, 1 muỗng cà phê muối hột vào cùng, trộn đều đến khi nhót ngấm gia vị.

- Bày nhót ra đĩa và thưởng thức ngay. Nếu muốn ăn mát bạn có thể cho vào tủ lạnh nhé. Nhót ăn vừa chua, hơi chát, cay cay, mặn mặn đủ vị hài hòa, rất kích thích vị giác.

