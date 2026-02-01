Liverpool giải cơn khát chiến thắng, MU bị đẩy xuống thứ 6

Wirtz tìm lại phong độ sau quãng thời gian khó khăn.



Liverpool thắp lại ngọn lửa hy vọng trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Newcastle United. Đây không chỉ là thắng lợi đầu tiên của "The Kop" tại Premier League trong năm 2026, mà còn giúp họ chấm dứt chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng, qua đó vươn lên vị trí thứ năm và chỉ còn kém top 4 đúng một điểm.

Những cuộc đối đầu giữa Liverpool và Newcastle tại Anfield từ lâu đã gắn liền với cảm xúc và kịch tính và trận đấu này cũng không ngoại lệ.

Newcastle nhập cuộc đầy tự tin. Sau khi Harvey Barnes đưa bóng trúng cột từ một tình huống đá phạt, sự chủ động của đội khách sớm được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Từ một pha phản công sắc lẹm, Anthony Gordon tung cú sút chân phải hiểm hóc hạ gục Alisson. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh từ tình huống mở tại Premier League sau hơn một năm chờ đợi.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc Liverpool thể hiện bản lĩnh. Đội bóng của Arne Slot nhanh chóng giành lại thế trận và xoay chuyển cục diện trước giờ nghỉ nhờ cú đúp của Hugo Ekitike. Tiền đạo người Pháp ghi dấu ấn bằng một pha dứt điểm nhạy bén từ đường căng ngang của Florian Wirtz, trước khi khép lại hiệp một bằng cú chích mũi giày tinh tế, khiến khán đài Anfield bùng nổ.

Sau giờ nghỉ, Liverpool hoàn toàn kiểm soát thế trận. Dù Ekitike bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick, "The Kop" vẫn có bàn thắng thứ ba nhờ pha dứt điểm đẳng cấp của Florian Wirtz sau đường kiến tạo của Mohamed Salah. Cuối trận, Ibrahima Konate ấn định chiến thắng 4-1 từ tình huống phạt góc.

Chiến thắng này tiếp tục khắc sâu “lời nguyền Anfield” với Newcastle, đội đã không thắng tại đây trong 30 chuyến làm khách ở Premier League.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn