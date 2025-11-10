Liverpool mất oan bàn gỡ vì lỗi việt vị gây tranh cãi

Van Dijk không hài lòng với quyết định của trọng tài trong trận thua 0-3 trước Man City.



Liverpool thua 0-3 trước Manchester City ở vòng 11 Premier League, nhưng điều khiến họ bức xúc hơn cả là bàn gỡ hòa bị tước trong hiệp một. Phút 38, khi tỷ số đang là 0-1, Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma sau quả phạt góc của Mohamed Salah.

Đội trưởng người Hà Lan ăn mừng, nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài giây. Trợ lý trọng tài giơ cờ báo việt vị. VAR kiểm tra và xác nhận: Andy Robertson “ảnh hưởng đến tình huống” dù không chạm bóng.

Robertson đứng ngay trong khu 6 mét, cúi người né bóng khi Van Dijk đánh đầu. Tổ trọng tài cho rằng hành động này khiến Donnarumma bị tác động. Quyết định lập tức gây bão.

HLV Arne Slot tức giận cho rằng đó là “quyết định sai rõ ràng”. Ông nói: “Cậu ấy không hề cản tầm nhìn hay làm khó thủ môn. Ngay sau trận, tôi được cho xem tình huống tương tự mà cùng trọng tài này từng công nhận - Man City gặp Wolves mùa trước.”

Van Dijk tỏ ra thất vọng. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng các “trọng tài đang quyết định những tình huống then chốt” và không muốn tiếp tục bình luận để tránh gây tranh cãi trong kỳ nghỉ đội tuyển.

Theo luật số 11 của IFAB 2025/26, cầu thủ ở vị trí việt vị sẽ bị phạt nếu “có hành động rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của đối phương”. Premier League sau đó khẳng định VAR kiểm tra kỹ và đồng ý rằng Robertson “thực hiện một động tác rõ ràng ngay trước mặt thủ môn”.

Tuy nhiên, nhiều cựu danh thủ không đồng tình. Cựu tiền vệ Liverpool, Danny Murphy nói bàn thắng “phải được công nhận” vì Robertson “không che khuất tầm nhìn của Donnarumma”. Gary Neville cũng nghi ngờ quyết định: “Robertson đứng lệch trái, thủ môn có tầm nhìn rõ và tôi không tin anh ta chạm được vào bóng”.

Dion Dublin cho rằng “Robertson việt vị nhưng không nằm trong tầm mắt thủ môn”, còn Wayne Rooney khẳng định: “Donnarumma thấy rõ bóng, vì thế đây là quyết định sai”.

Phóng viên Dale Johnson của BBC phân tích rằng đây không phải tình huống liên quan đến tầm nhìn, mà là “hành động rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng phản xạ của đối phương”. Ông cho rằng pha cúi đầu của Robertson có thể khiến thủ môn “phân tâm trong khoảnh khắc ra quyết định”.

Theo Johnson, vì Donnarumma đứng gần Robertson và cả hai trong khu 6 mét, quyết định việt vị là “hợp lý nếu xét theo cách hiểu chặt của luật”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh trọng tài lẽ ra nên để VAR xử lý: “Đây là tình huống ranh giới, nếu để VAR đánh giá, nhiều khả năng bàn thắng được công nhận”.

Trớ trêu, người điều khiển trận đấu là Chris Kavanagh - cũng chính ông từng tước bàn thắng tương tự của Everton trước Manchester United năm 2020 khi Gylfi Sigurdsson rụt chân tránh bóng. Mùa trước, chính Kavanagh lại cho Man City hưởng bàn thắng gần như y hệt khi Bernardo Silva không bị xem là cản trở thủ môn.

Tình huống tại Etihad vì thế trở thành một trong những tranh cãi nóng nhất của mùa giải. Với Liverpool, bàn thắng bị hủy không chỉ khiến họ mất cơ hội gỡ hòa, mà còn làm dấy lên câu hỏi cũ: VAR thực sự mang lại công bằng, hay chỉ mở ra thêm một cuộc tranh luận khác về “cách hiểu của luật”?

