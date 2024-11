Liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Pháp luật

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với lực lượng Công an xã phát hiện, bắt giữ 03 vụ, 03 đối tượng có liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.