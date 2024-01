Liên tiếp phá 2 đường dây tàng trữ, buôn bán pháo số lượng lớn

Ngày 6/1, nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây buôn bán, tàng trữ hơn 324 kg pháo, khởi tố nhiều đối tượng có liên quan.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 23/11/2023, Trần Viết Thước (32 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển 8 khối pháo hoa nổ ra huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để bán cho một đối tượng trên mạng xã hội thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Thước khai nhận, vào cuối tháng 6/2023, đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đặt mua 166 khối pháo hoa nổ, 2 bịch pháo bi 200 quả và 9 quả pháo trứng.

Sau khi nhận số pháo trên, Thước gửi nhờ tại nhà Nguyễn Văn Định (32 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ. Ảnh: CAHT

Từ tháng 7/2023 đến thời điểm bị bắt, Thước đã bán cho Hoàng Văn Trung (28 tuổi, trú tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) 6 khối pháo; Trần Mai Long (21 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) 2 khối pháo, 200 quả pháo bi; Phạm Văn Phương (38 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) 2 khối pháo; Nguyễn Kỳ Kiên (38 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) 9 quả pháo trứng; Phạm Văn Bảo (26 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) 21 khối pháo. Phạm Văn Bảo sau khi mua đã sử dụng 11 khối pháo, bán 10 khối cho 5 người khác. Tổng khối lượng pháo Thước tàng trữ và bán ra là hơn 230kg.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Viết Thước, Nguyễn Viết Định, Phạm Văn Bảo, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Trung về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Phạm Văn Vị tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT

...

Tiếp đó, khoảng 12h20 ngày 15/12/2023, tại tuyến đường thôn Nhật Tân (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) Công an huyện Can Lộc phát hiện Trần Văn Ước (24 tuổi, ở xã Mỹ Lộc) đang điều khiển xe máy mang BKS 38F8 - 6054 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính theo quy định.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong túi ni lông mà Ước chở có 3 hộp pháo hoa nổ.

Qua đấu tranh, Ước khai nhận còn cất giấu 1 hộp pháo nổ, loại 49 quả ở nhà riêng và khai số pháo trên mua của một người tên là Phạm Văn Vị (ở xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Căn cứ vào lời khai của Ước, cùng các vật chứng thu giữ, Công an huyện Can Lộc đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Vị và thu giữ 3 hộp pháo nổ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm cất giấu pháo của Phạm Văn Vị, cơ quan Công an thu giữ tại nhà ông Lưu Như Trị (72 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) 21 hộp pháo nổ của Vị.

Ngoài ra, Vị còn khai nhận đã bán 6 hộp pháo nổ cho Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, trú thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà); 2 hộp pháo nổ cho Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Vị khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua của một người không quen biết ở huyện Cẩm Xuyên. Tổng khối lượng pháo thu được từ đối tượng Vị gần 94 kg.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

