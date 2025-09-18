Bắt tạm giam Đức “Bê đê” liên quan đường dây "cát tặc"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1980), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trước đó ngày 23/3, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu, đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (cũ).

Lực lượng chức năng thi hành quyết định khởi tố Đức “Bê Đê” (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô lớn với nhiều đối tượng hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông, dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông, cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 14 đối tượng.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đức "Bê đê" là đối tượng cổ đông tham gia góp vốn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng quản lý, nhân viên dưới quyền trong Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông.

Ngoài ra, Đức còn tham gia quản lý, điều hành số tàu thuyền làm thuê khai thác cát trái phép ngoài địa giới mỏ cát số 25, tại huyện Thọ Xuân (cũ).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

