Lãnh đạo ngân hàng lên tiếng về mức lãi suất cho vay bất động sản lên tới 14%/năm

Sau khi Báo Người Lao Động thông tin một số ngân hàng thương mại đẩy lãi suất cho vay bất động sản cố định trong 24 tháng đầu lên khoảng 14%/năm, lãnh đạo một số ngân hàng khác khẳng định chưa tăng lãi suất cho vay với người mua nhà để ở.

Tại hội nghị nhà đầu tư của Ngân hàng Quân đội (MB) mới đây, nhiều nhà đầu tư quan tâm tới xu hướng của lãi suất cho vay, trong đó có lãi suất cho vay bất động sản khi một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhanh.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, cho biết với mục tiêu Chính phủ đặt ra về tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, thì mức tăng trưởng tín dụng linh hoạt 15-16% cũng là ổn định.

Với bối cảnh nền kinh tế hiện tại đang có nhiều kênh huy động vốn từ đầu tư công, đầu tư tư nhân, thị trường trái phiếu đang phục hồi; chứng khoán có nhiều đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) mới… việc huy động vốn cho nền kinh tế sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, mức 15% tăng tín dụng là phù hợp, bởi càng ít tăng tín dụng mà vẫn bảo đảm được tăng trưởng nền kinh tế là tốt.

"Năm nay, tín dụng bất động sản sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, chủ đầu tư các dự án sẽ phải chặt chẽ hơn trong việc triển khai, lựa chọn dự án. Bản thân ngân hàng cũng chọn lọc dự án bất động sản để cho vay phù hợp với mục tiêu kéo giá bất động sản về mức hợp lý với thu nhập của người dân và bảo đảm nhu cầu dài hạn.

Cung tín dụng cho bất động sản thương mại, đầu tư - kinh doanh thấp đi, lãi suất cũng tùy vào nhu cầu đầu tư hay để ở dao động từ 9-11%/năm. Riêng một số chương trình ưu đãi vẫn duy trì từ 8-8,5%/năm vì MB quan điểm dành phần ngân sách cho nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu ở thực" – ông Lưu Trung Thái khẳng định.

Lãi suất cho vay năm 2026 được dự báo không tăng quá cao nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

...



Dự báo về xu hướng lãi suất, đại diện MB cho biết lãi suất huy động đã nhích lên từ cuối năm 2025 nhưng lãi suất cho vay sẽ không thay đổi quá nhiều. Lãi suất cho vay sẽ được duy trì hợp lý theo từng ngành - ngành có rủi ro cao thì lãi suất sẽ tăng và phân khúc cần kích thích cầu tiêu dùng, chi tiêu cho người dân thì mức độ hợp lý hơn.

Tại ACB, đại diện ngân hàng này cho biết lãi suất cho vay mua nhà ở đang được ngân hàng áp dụng từ 8%/năm ưu đãi trong 3 tháng đầu. Nếu khách vay mua nhà dự án qua các đối tác liên kết với ACB, lãi suất sẽ giảm thêm 0,3 điểm %.

Theo đại diện ACB, đây có thể nói là mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh ngân hàng vẫn ưu tiên khách hàng cá nhân, nhất là người vay mua nhà để ở.

Trong khi đó, Shinhan Bank áp dụng lãi suất cho vay mua bất động sản ở mức 7,95%/năm cố định trong 12 tháng, 8%/năm trong 24 tháng và 8,1%/năm trong 36 tháng.

Tại BIDV, trong biểu lãi suất cho vay bất động sản mới nhất được áp dụng, ngân hàng này cũng tăng lãi suất cho vay các nhu cầu nhà ở tối thiểu là 9,7%/năm trong 6 tháng đầu; tối thiểu 10,1%/năm trong 12 tháng đầu và lãi suất lên tới 13,5%/năm trong 18 tháng đầu.



Ảnh: Lam Giang

Tác giả: Thái Phương



Nguồn tin: Báo Người Lao Động