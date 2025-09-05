Làm rõ sai phạm, xử lý cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng - Ảnh: GIA HÂN

Các báo cáo công tác của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2025, và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2025 đã làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Liên quan báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận định mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%).

Tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu. Số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%).

Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân...

Công tác điều tra, xử lý tội phạm cơ bản được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, kết quả một số nội dung công tác vượt chỉ tiêu yêu cầu của nghị quyết của Quốc hội.

Song tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mới đạt 85,45%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn vi phạm.

Đã phục hồi điều tra được nhiều vụ án, nhiều bị can, nhưng vẫn còn một số vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chưa được giải quyết.

Báo cáo của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy không có trường hợp nào viện kiểm sát truy tố nhưng tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội.

Tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao.

Nhưng vẫn còn trường hợp phải đình chỉ điều tra bị can do không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can phạm tội.

Về báo cáo của chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thường trực Ủy ban nhận thấy, cơ bản các vụ việc đã được tòa án các cấp xét xử, giải quyết trong thời hạn luật định. Không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm...

Về báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, việc thi hành xong các vụ án tín dụng, ngân hàng thu về trên 30.671 tỉ đồng và các vụ án kinh tế, tham nhũng thu trên 22.342 tỉ đồng.

Mặc dù vậy tỉ lệ thi hành án dân sự chung lại giảm 6,13% về việc, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, lượng án có điều kiện thi hành tồn đọng chuyển kỳ sau còn ở mức cao.

Với thi hành án hành chính, kết quả thi hành xong còn đạt tỉ lệ thấp, giảm 0,56% so với cùng kỳ, số việc tồn đọng có xu hướng ngày càng tăng, và đặc biệt là chưa có trường hợp nào không chấp hành án bị xử lý trách nhiệm.

Về công tác thi hành án hình sự, dù số lượng người chấp hành án phạt tù tăng mạnh, các cơ sở giam giữ cơ bản bảo đảm tốt an ninh, an toàn và thực hiện chế độ giáo dục cải tạo phạm nhân.

Kết quả tích cực thể hiện qua việc tòa án quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 75.008 phạm nhân và Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 22.081 người.

Hạn chế lớn đáng lưu ý là công tác quản lý, giám sát tại một số cơ sở giam giữ còn sơ hở, dẫn đến một số trường hợp phạm nhân trốn, phạm tội mới, đánh nhau...

Quang cảnh phiên họp





Tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng

Về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc hoàn thiện thể chế, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Đã tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh.

Điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra đạt kết quả rất tích cực.

Song tình trạng vi phạm về thực hiện công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử; kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa có chuyển biến tích cực. Tình trạng tham nhũng ngay trong các cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được khắc phục.

Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ phân tích rõ nguy cơ của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với sự tồn vong của chế độ đến nay đã được đẩy lùi đến đâu để dự báo đúng tình hình.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

