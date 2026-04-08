Kỷ lục chưa từng có và thỏa thuận được in ra chỉ 1 tiếng trước cuộc gặp giữa Thủ tướng và Chủ tịch NVIDIA

Thời gian kỷ lục

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco cho biết Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng Đoàn đàm phán cấp Chính phủ đã hoàn tất đàm phán với NVIDIA trong thời gian kỷ lục 4 tháng về Thỏa thuận thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Trí tuệ nhân tạo của NVIDIA tại Việt Nam (VRDC), ký kết ngày 5/12/2024.

"Tôi còn nhớ lời một Phó Chủ tịch của NVIDIA nói với tôi: NVIDIA đàm phán một trung tâm tương tự ở Đài Loan mất 18 tháng, hy vọng với kinh nghiệm đã có chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với Việt Nam trong khoảng thời gian tương tự. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành, Tổng Lãnh sự quán và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng Đoàn đàm phán cấp Chính phủ đã hoàn tất trao đổi thống nhất trong nội bộ, đàm phán với đối tác NVIDIA trong thời gian kỷ lục 4 tháng - điều mà NVIDIA vô cùng kinh ngạc và chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới", Đại sứ Hoàng Anh Tuấn nói.

Văn bản cuối cùng của Thỏa thuận về VRDC được hai bên "chốt" xong và in ra lúc 16:00, đúng 1 giờ 30 phút trước lễ đón và ký kết với CEO Jensen Huang tại Văn phòng Chính phủ ngày 5/12/2024, vị Đại sứ chia sẻ.

Thủ tướng và Chủ tịch NVIDIA chứng kiến ký kết và trao Thoả thuận giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - đại diện Chính phủ Việt Nam và ông Jay Puri, Phó Chủ tịch Điều hành Phụ trách Hoạt động Toàn cầu NVIDIA - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong thời gian đàm phán, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết liên tục nhận được sự quan tâm và động viên của Thủ tướng vì phải đàm phán và họp hành "2 ca" (do chênh lệch múi giờ): Giờ làm việc Bờ Tây nước Mỹ thì trao đổi với đối tác, đến tối và suốt đêm thì bàn bạc, trao đổi với phía Việt Nam vì lúc đó là ban ngày, giờ làm việc ở Hà Nội, chỉ ngủ 2-3 tiếng/ ngày và giảm 6kg.

Nhưng niềm vui với các đồng nghiệp NIC và đồng nghiệp Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành đã át tất cả các lo âu, vất vả và vỡ òa khi chứng kiến lễ ký kết và công bố Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA về thiết lập VRDC .

...

Thông điệp của Thủ tướng đã thuyết phục được NVIDIA

Chiều 5/12/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với ông Jensen Huang, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA và chứng kiến lễ ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Trí tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang tại phố Tạ Hiện. Ảnh: Tố Linh

Thoả thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và NVIDIA được ký kết chỉ sau hơn 1 năm kể từ khi Thủ tướng tới thăm trụ sở NVIDA tại Hoa Kỳ (tháng 9/2023) là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch Jensen Huang trong việc biến Việt Nam thành "ngôi nhà thứ hai của NVIDIA".

Tại buổi làm việc ở Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang cho biết chính chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến NVIDIA (ngày 23/9/2023) cùng thông điệp của Thủ tướng đã thuyết phục được ông Huang về năng lực và quyết tâm của Việt Nam, cũng như tương lai thịnh vượng mà trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho Việt Nam.

Trước đó, tháng 12/2023, ông Jensen Huang có chuyến thăm chính thức lần đầu tiên đến Việt Nam. Chứng kiến tiềm năng, cơ hội, sự năng động và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt tình cảm, tầm nhìn và sự quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Jensen Huang đã cam kết biến Việt Nam thành "ngôi nhà thứ hai" của NVIDIA. Với tầm nhìn chiến lược, cùng sự quý mến, tin cậy lẫn nhau, NVIDIA đã sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI hàng đầu tại khu vực châu Á.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn