Kịp thời ngăn chặn người đàn ông có ý định tự tử bằng gas

Khoảng 16h45 cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh N.V.H (SN 1982, trú tại phường Tây Hiếu) do mâu thuẫn với vợ là chị T.T.H (SN 1980), đã mang 3 bình gas loại 12kg vào phòng ngủ, mở van với ý định tự tử.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tá Phạm Thông, Trưởng Công an phường Tây Hiếu, Đại úy Vũ Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường và Thiếu tá Đinh Văn Tài, Đội trưởng Đội CC&CNCH số 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng thành lập Tổ công tác, khẩn trương triển khai phương án cứu người và đảm bảo an toàn khu dân cư.

Thiếu tá Đinh Văn Tài báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thượng tá Trần Văn Hướng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động 1 xe chữa cháy, phương tiện CNCH cùng 5 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Tây Hiếu thực hiện nhiệm vụ.

...

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định anh H trong trạng thái không tỉnh táo, có mùi rượu, tâm lý kích động, trong khi không gian phòng ngủ kín, tràn ngập khí gas, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực, Đại úy Vũ Văn Hiếu đã trèo lên cột điện cắt cầu dao điện toàn khu nhà. Thiếu tá Phạm Thông và Đinh Văn Tài kiên trì vận động, trấn an tâm lý anh H. Sau đó, 2 đồng chí đã dùng xà beng phá cửa phòng ngủ, nhanh chóng tiếp cận, đưa anh H ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn đồng thời vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở van, mở cửa thông thoáng toàn bộ không gian nhà ở.

Hiện, Công an phường Tây Hiếu đã tổ chức hòa giải, tháo gỡ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình anh H và lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.



Tác giả: Chu Minh

Nguồn tin: cand.com.vn

