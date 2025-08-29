Xôn xao thông tin nam sinh viết Facebook rồi nghi tự tử

Sáng 29-8, nguồn tin cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của nam sinh H.N.T.H. (SN 2007, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) dưới sông Sêrêpốk.

Cảnh sát PCCC và CNCH đưa thi thể nam sinh lên bờ



Trước đó, chiều tối 28-8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú).

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm tiếp cận hiện trường trời đã tối, mưa lớn, nước sông chạy xiết nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh cách nơi nghi tự tử gần 10 km.

Thi thể nam sinh sau đó được đưa lên bờ và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú để điều tra theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trước đó trên một tài khoản Facebook được cho là của nam sinh này đã đăng tải status nói về ý định sẽ tìm đến cái chết. Thông tin đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận động viên nam sinh bình tĩnh, không làm điều dại dột nhưng không được phản hồi.

Theo thông tin đăng tải tìm kiếm, nam sinh H. rời khỏi nhà vào chiều 26-8 bằng xe máy.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

