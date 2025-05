Khu đô thị 1.400 tỷ đồng dang dở sau gần 6 năm quá hạn tiến độ

Hiện trạng dang dở

Tỉnh Hà Tĩnh giao hơn 27ha “đất vàng” ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long làm khu đô thị. Tuy nhiên, đến nay quá hạn tiến độ sử dụng đất gần 6 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Khu đô thị Xuân An ở vị trí đắc địa của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: HN.

Dự án Khu đô thị mới Xuân An - Giai đoạn 1 tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 với quy mô diện tích khoảng 27,32ha.

Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long. Địa phương giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án giai đoạn 2018-2019. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.400 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Xuân An. Ảnh: cdgroup.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, khu đô thị gồm các lô biệt thự và nhà liền kề hiện đại, 4 mặt tiếp giáp 4 trục đường giao thông.

Điểm nhấn của khu đô thị là Trung tâm Thương mại Xuân An Plaza (siêu thị; trung tâm tiệc cưới; rạp chiếu phim; khu vui chơi giải trí game; bể bơi 4 mùa; khu café, fast food) với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Đặc biệt, hệ thống dịch vụ an ninh bảo vệ đa lớp cùng với cây xanh cảnh quan bên hồ sinh thái; quảng trường trung tâm. Quảng trường bóng mát với vườn hoa 4 mùa, hồ điều hòa, đảo sinh dưỡng, vườn cổ tích…

77 căn nhà liền kề đã xây dựng, bán cho khách nhưng một số căn chưa có người ở. Ảnh: HN.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao, tiến độ thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động là tháng 12/2017, sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho giãn tiền độ đến tháng 6/2019. Vậy nhưng, đến nay quá hạn tiến độ gần 6 năm, dự án chưa hoàn thành.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết tại khu đô thị, các hạ tầng kỹ thuật của dự án cơ bản hoàn thành, nhiều hộ dân đã định cư tại khu đô thị. Hiện nay, một số hộ dân đang xây nhà ở trên đất nền của dự án.

Khu đô thị đã có các căn nhà liền kề được chủ đầu tư xây dựng và giao cho hộ dân đến sinh sống, song một số căn chưa có người ở khiến khu đô thị thêm phần nhếch nhác. Ngoài ra, thuyết minh dự án có 4 căn biệt thự nhưng chưa được chủ đầu tư xây dựng, các khu đất vẫn là đất trống, chưa thấy Trung tâm thương mại 5 tầng như thiết kế.

Xe thùng chở nước có dấu hiệu đã lâu không sử dụng. Ảnh: HN.

Công tác quản lý, bảo vệ, cải tạo cảnh quan tại khu đô thị chưa được quan tâm như kỳ vọng của cư dân khu đô thị. Xe thùng chở nước “vì môi trường xanh -sạch - đẹp” để chỏng chơ trên đường, có dấu hiệu đã lâu không sử dụng.

Một cư dân đô thị (xin được giấu tên) phàn nàn: Khi tìm hiểu mua đất, chúng tôi được giới thiệu khu đô thị sẽ có nhiều tiện ích hiện đại, hấp dẫn như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, công viên... nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng, khiến cư dân thất vọng. Thậm chí, hệ thống điện chiếu sáng trên các cung đường của khu đô thị khi đỏ khi tắt, nguy cơ mất an ninh trật tự rất cao.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An xác nhận, hiện trạng khu đô thị vẫn còn dang dở, thiếu đồng bộ. Địa phương có các văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án phối hợp trang bị hệ thống chiếu sáng đường giao thông để đảm bảo an ninh trật tự nhưng chủ đầu tư không thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, thời gian qua, cơ quan chức năng có nhiều cuộc kiểm tra tại Khu đô thị Xuân An để có hướng bàn giao cho địa phương quản lý, tuy nhiên do vướng mắc về cơ chế nên chưa thể bàn giao. Địa phương mong muốn được quản lý khu đô thị để duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo tiểu công viên, tạo điểm nhấn cho thị trấn cũng như phục vụ nhu cầu của cư dân đô thị.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, dự án có hạng mục trung tâm thương mại 5 tầng và 4 căn biệt thự chưa xây dựng, quá hạn đưa đất vào sử dụng gần 6 năm. Vì vấn đề này, chủ đầu tư dự án đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Chưa xử lý dứt điểm

Cuối năm 2024, Sở TNMT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) Hà Tĩnh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tổng thể dự án. Ngày 6/11/2024, Sở TNMT Hà Tĩnh ban hành văn bản số 5077/STNMT-DD2 về việc "Thông báo kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Xuân An, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1".

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh xác định, chủ đầu tư đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm: san nền, hồ cảnh quan, hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh và 77/81 căn nhà liền kề của dự án.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn các hạng mục chưa xây dựng, gồm: 4 căn biệt thự (BT01.02; BT01.03; BT08.01; BT08.02) và trung tâm thương mại 5 tầng.

Bảng quảng cáo, công bố quy hoạch về khu đô thị rách nát. Ảnh: HN.

“Đối chiếu hồ sơ liên quan thì đến nay đã 5 năm 4 tháng kể từ thời điểm phải hoàn thành dự án theo chủ trương đầu tư kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa nhưng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long vẫn chưa đầu tư hoàn thành dự án, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024”- trích văn bản số 5077/STNMT-DD2.

Ngoài ra, theo ngành chức năng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long không cung cấp được hồ sơ nộp tiền ký quỹ thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với 15.877m2 đất chuyên trồng lúa.

Gác chắn bảo vệ không người trông coi. Ảnh: HN.

Cuối năm 2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh xử phạt hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long số tiền 85 triệu đồng. Lý do, dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2016, nhưng đến thời điểm thanh tra chưa hoàn thành và đưa vào hoạt động theo thời hạn quy định.

Trụ sở nhà điều hành của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương. Ảnh: HN.

Thời điểm thanh tra, dự án quá thời hạn hoàn thành hơn 5 năm 10 tháng nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Tùng - cán bộ Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành xây dựng dự án, chưa xây dựng Trung tâm thương mại 5 tầng và 4 căn biệt thự, chậm tiến độ sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cũng đôn đốc, yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long thực hiện các nội dung tồn tại theo kết quả kiểm tra, yêu cầu nộp hồ sơ gia hạn tiến độ sử dụng đất (nếu có) về Sở trước ngày 15/11/2025.

Tuy nhiên, quá thời hạn Sở giao, Công ty không nộp báo cáo thực hiện cũng như hồ sơ xin gia hạn tiến độ sử dụng đất, đến khi nộp hồ sơ thì không đúng quy định nên đơn vị yêu cầu làm lại. Đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo yêu cầu.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết