Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra đã Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 người liên quan về tội "Buôn lậu"

Trước đó, ngày 13-11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại một số cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa như tại chi nhánh Đắk Lắk (số 69-71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), chi nhánh tại TP.HCM (số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), chi nhánh Hà Nội (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô)...

Tại các cơ sở của Mailisa, lực lượng chức năng thu thập nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ công tác làm rõ vụ việc.

Cảnh sát cùng nhân viên thẩm mỹ viện Mailisa bốc xếp các thùng đồ lên xe tải sau gần một ngày kiểm tra - Ảnh: DANH TRỌNG

...

Thẩm mỹ viện Mailisa là thương hiệu có tiếng trong ngành làm đẹp tại Việt Nam, được bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) và ông Hoàng Kim Khánh thành lập năm 1998.

Thẩm mỹ viện Mailisa thường được quảng bá với phương châm "đến là đẹp", cùng slogan "Trao bạn nét đẹp mà tự nhiên". Thẩm mỹ viện có hệ thống nhiều chi nhánh trên toàn quốc.

Thương hiệu Mailisa được biết đến với dịch vụ chăm sóc da, tiêm filler - botox, phun xăm thẩm mỹ, điều trị nám và phân phối dòng mỹ phẩm mang tên Doctor Magic.

Với hình ảnh "nữ doanh nhân thành đạt", bà Mai thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội trong những buổi livestream tư vấn làm đẹp hoặc giới thiệu sản phẩm.

Cũng từ đây, Mailisa trở thành cái tên gây chú ý không chỉ trong ngành thẩm mỹ mà cả trên mạng xã hội, nhờ phong cách quảng bá mạnh tay, phát ngôn thẳng thắn và lối sống xa hoa của bà chủ.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ