Bán mỹ phẩm giá cao, cớ sao Mailisa lại ghi thiếu xuất xứ Trung Quốc trên bao bì?

Nhân viên Mailisa dán nhãn phụ cho sản phẩm trước khi gửi đến khách hàng - Ảnh cắt từ clip

Trong trường hợp của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, thông tin về nguồn gốc sản phẩm lại chưa thật sự minh bạch để khách hàng có thể dễ dàng hiểu rõ và đảm bảo quyền lợi cơ bản với vai trò người tiêu dùng.

Thông tin nước xuất xứ "bỗng dưng" bị thiếu trên mỹ phẩm do Mailisa bán

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trên tem phụ dán lên nhiều hộp giấy chứa mỹ phẩm như kem dưỡng ẩm chuyên sâu, kem hỗ trợ mờ thâm nám, kem làm đều màu sáng da… mang thương hiệu Doctor Magic được chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bán rầm rộ, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất được ghi là Guangzhou YRM Biotechnology.

Tuy nhiên, ngay dưới phần ghi địa chỉ doanh nghiệp này, Mailisa chỉ dừng lại ở dòng "Guangzhou City" (tên quốc tế của thành phố Quảng Châu), chứ không thể hiện quốc gia xuất xứ.

Hong Kong Maika Biotechnology Limited trên nhãn phụ là nhà sản xuất, nhưng phía bao bì gốc ghi tiếng Anh là "client" (khách hàng) - Ảnh: K.H

...

Đối với nhiều mỹ phẩm Doctor Magic do chuỗi Mailisa phân phối, vẫn còn tồn tại điểm tương đối nhập nhằng liên quan đến doanh nghiệp có tên Hong Kong Maika Biotechnology Limited.

Điển hình, trên nhãn phụ tiếng Việt dán lên hộp giấy chứa sản phẩm "sữa rửa mặt sạch sâu acid amino", nhà sản xuất được ghi là Hong Kong Maika Biotechnology Limited.

Dù vậy, ngay phía dưới hộp giấy, phần thông tin tiếng Anh lại thể hiện công ty nước ngoài này giữ vai trò "client" (khách hàng).

Chính sự nhập nhằng thông tin trên bao bì gốc và tem phụ khiến việc truy xuất nguồn gốc khó khăn hơn. Dẫn đến tình trạng không rõ sản phẩm được sản xuất bởi công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) hay tại nhà máy ở Trung Quốc đại lục.

Lưu ý rằng nhiều loại mỹ phẩm do Mailisa bán ra không thuộc nhóm giá bình dân. Khách hàng chủ yếu là nữ, trong đó có người gặp vấn đề da liễu nghiêm trọng. Thông tin rõ ràng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn cần thiết để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ