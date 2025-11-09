Huỳnh Văn Nhí bị bắt tạm giam vì dụ bé gái vào nhà nghỉ để xâm hại

Sáng 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí (SN 1992; cư trú xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị can Huỳnh Văn Nhí đang nghe tống đạt các quyết định



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 7-2025, thông qua mạng xã hội, Nhí quen biết và phát sinh tình cảm với em Đ.N.P (SN 2012; cư trú xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

...

Trong khoảng thời gian quen nhau, Nhí nhiều lần rủ rê, dụ dỗ P. đến nhà nghỉ thuộc khu vực ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương để quan hệ tình dục, dù biết rằng P. vẫn trong độ tuổi trẻ em.

Đến cuối tháng 9-2025, mẹ của P. phát hiện sự việc Nhí đã xâm hại con mình nên đã làm đơn tố giác hành vi của Nhí.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động