Khởi tố 6 thiếu niên "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

... Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 5-10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc (huyện Nông Cống) nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn. Trong lúc can ngăn, nữ sinh N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, dùng chân đạp vào người. Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ. Do bị tổn thương nặng, hiện gia đình nữ sinh N. phải làm đơn bảo lưu kết quả học tập để N. điều trị bệnh.