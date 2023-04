Khởi tố 2 đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38-02D ở Thị xã Hồng Lĩnh

Căn cứ kết quả điều tra về các vi phạm pháp luật tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38-02D địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, ngày 20/4/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm 38-02D và Phan Thanh Huy - Đăng kiểm viên Trung tâm 38-02D về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ Luật hình sự. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật



Tác giả: CQĐT

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn