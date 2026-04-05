Khó tin: Cựu vô địch Champions League tái xuất sân cỏ ở tuổi 55

Treo giày lúc 40 tuổi và thực tế đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp suốt 15 năm qua, song tiền vệ lừng danh Litmanen vừa bất ngờ được CLB Tallinna Kalev của Estonia chiêu mộ.

Đây được ví như là màn tái xuất đặc biệt của một danh thủ trước đây được đề cử Quả bóng Vàng.

Tiền vệ lừng danh Litmanen từng góp công lớn giúp Ajax (Hà Lan) vô địch Champions League năm 1995.

Tiền vệ Jari Litmanen tái xuất sân cỏ khi đã 55 tuổi, giải nghệ 15 năm.

Huyền thoại bóng đá Phần Lan Litmanen từng giành chức vô địch Champions League cùng Ajax năm 1995.

Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của ông diễn ra vào năm 2011 trong màu áo HJK Helsinki, cũng là mùa giải ông giành chức vô địch quốc gia duy nhất tại quê nhà Phần Lan.

Màn tái xuất bất ngờ ở tuổi 55 đưa Tallinna Kalev trở thành CLB thứ 10 trong sự nghiệp phiêu du của Litmanen. Dù vậy, mối liên hệ giữa ông với Estonia không hề mới, bởi tiền vệ này đã gắn bó qua lại giữa Estonia và Phần Lan suốt 10 năm qua.

Gia đình ông Litmanen hiện sinh sống tại thủ đô Tallinn, trong khi ông vẫn làm bình luận viên cho truyền hình Phần Lan ở Helsinki.

Trong sự nghiệp đỉnh cao, ông có 137 lần khoác áo đội tuyển Phần Lan, đồng thời từng chơi cho 2 ông lớn là Liverpool và Barcelona.

Đội bóng mới của Litmanen tại Estonia thuộc quyền sở hữu của cựu hậu vệ Liverpool Ragnar Klavan.

Ngay sau thông tin danh thủ Litmanen tái xuất, mạng xã hội X xuất hiện hàng loạt lời tán thưởng dành cho tượng đài bóng đá Phần Lan. "Thật vui khi thần tượng thời thơ ấu của tôi trở lại sân cỏ" - một người viết, bày tỏ vui mừng khi "Vua bóng đá Phần Lan đã trở lại".

Thực tế, đây không phải lần đầu huyền thoại Litmanen tái xuất sân cỏ kể từ khi giải nghệ.

Trong cuộc trò chuyện với The Athletic, ông kể rằng vào tháng 10 năm ngoái mình từng bị thuyết phục tái xuất ngắn hạn để chơi cùng 2 con trai Caro và Bruno cho Tallinna Kalev.

Ông Litmanen nhớ lại: "Bất ngờ là đội có lực lượng mỏng, trong khi thỉnh thoảng tôi vẫn ra sân tập. Khi đó, HLV của Tallinna Kalev nói với tôi: ‘Ông có thể tập cùng đội để chúng tôi có thêm một cầu thủ không?’".

Tôi đáp lại: "Tại sao không?".

Sau đó, huyền thoại sinh năm 1971 tập luyện, đăng ký thi đấu và vào sân trong 30 phút cuối của trận cuối mùa, sát cánh cùng 2 con trai khi ấy lần lượt 17 và 19 tuổi.

"Được chia sẻ sân cỏ với các con theo cách đó thật tuyệt vời. Những cầu thủ trẻ khác không biết tôi là ai nhưng cha mẹ của họ thì rất rõ. Sau trận, nhiều cầu thủ trẻ muốn chụp ảnh cùng tôi" - ông Litmanen hào hứng.

Tác giả: Đăng Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao động