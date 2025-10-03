Án mạng nghiêm trọng ở Đồng Nai: 2 vợ chồng và cháu trai chết trong nhà với nhiều vết thương

Người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài theo dõi nghi án ba người trong gia đình bị sát hại - Ảnh: Q.A.

Ngày 3-10, lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình ở thôn 6, xã Đắk Nhau chết bất thường nghi bị sát hại.

Các nạn nhân được xác định gồm: ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi), bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên) và cháu Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ông Thiên).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, một người dân đến đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh do vợ chồng ông Thiên làm chủ thì phát hiện vụ án mạng.

Ngay sau đó, người này trình báo công an địa phương. Vụ án thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Bước đầu xác định thi thể 3 nạn nhân ở ngoài hiên nhà và trong phòng, trên người có nhiều vết thương nghi do bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ