Khách hàng khen chính sách bảo hành, hậu mãi của VinFast “10 điểm không có nhưng”

“Với VinFast, khách hàng đúng nghĩa là thượng đế”

“Chính sách hỗ trợ khách hàng của VinFast phải nói là quá tuyệt vời”, khách hàng Nhân Trần, thành viên Cộng đồng VinFast toàn cầu, nói về trải nghiệm hậu mãi chưa từng có của anh kể từ khi đồng hành cùng hãng xe Việt.

Với VinFast, anh Nhân Trần khẳng định khách hàng đúng nghĩa là thượng đế (Ảnh: NV chia sẻ)

Chủ xe VF 8 không ngần ngại kể lại trải nghiệm mang xe vào xưởng dịch vụ. Theo vị khách, với nhiều nhà sản xuất khác, để được khắc phục lỗi cho xe, khách hàng sẽ phải trải qua nhiều thủ tục khó khăn và thường phải chịu thiệt thòi. Bản thân anh từng gặp sự cố lỗi hộp số trên nhiều dòng xe hay lỗi chảy dầu trên chiếc Ford Everest, Ranger và có những trải nghiệm rất tiêu cực về dịch vụ hậu mãi.

Ngược lại, với chiếc VF 8, tuy cũng có lúc cần xử lý kỹ thuật nhưng sự “yêu chiều” của hãng đã cho anh trải nghiệm “một trời một vực”. Vị khách cho biết đã được hãng hỗ trợ 1 triệu đồng/lỗi gây khó chịu và 1 triệu đồng/ngày xe nằm xưởng (kể từ ngày thứ 4) theo đúng chính sách đã công bố. Trong thời gian đó, anh dùng chính số tiền hãng hỗ trợ để thuê chiếc VF 5 Plus phục vụ nhu cầu đi lại. Đây cũng là cơ hội để anh gia tăng thêm trải nghiệm.

Chính sách bán hàng và hậu mãi của VinFast luôn được khách hàng đánh giá cao.

“Chính cách làm của VinFast đã giúp mình hay những khách hàng khác của hãng cảm thấy được tôn trọng, được quan tâm, được dễ chịu và hài lòng”, anh Nhân Trần chia sẻ.

Ngoài chính sách hỗ trợ tiền cho người dùng khi xe gặp sự cố, VinFast thuyết phục những khách hàng khó tính nhất bởi những đặc quyền riêng có như: Cứu hộ 24/7, dịch vụ Sửa chữa lưu động, Sạc pin lưu động 24/7, chính sách cam kết giá mua lại sau 5 năm sử dụng…

Đặc biệt, rất nhiều khách hàng đánh giá, chính sách bảo hành, hậu mãi tốt nhất thị trường chính là một trong những “siêu lợi thế” của xe điện VinFast. Cụ thể, các mẫu VF e34, VF 7, VF 8 và VF 9 được bảo hành 10 năm trong khi VF 5 Plus và VF 6 được bảo hành 7 năm, gấp từ 2 đến 3 lần so với xe xăng.

Không chỉ yên tâm tuyệt đối về xe, người dùng còn có thể “quẳng gánh lo” khi pin cũng được hãng bảo hành rất dài, lên tới 8 năm (với pin VF 5 Plus và VF 6) hoặc 10 năm (với pin VF e34, VF 8 và VF9) và không giới hạn số km.

“VinFast phải rất tự tin về sản phẩm mới đưa ra thời gian bảo hành dài như vậy”, chuyên gia ô tô Chu Hữu Thọ, chủ kênh AutoBikes Việt Nam, đánh giá.

Ngoài ra, VinFast cũng là hãng xe duy nhất ở Việt Nam có cộng đồng chính danh để chăm sóc các thành viên chủ xe. Đây cũng là nơi người dùng dễ dàng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm hữu ích trong việc sử dụng xe.

“Về chăm sóc hậu mãi ở Việt Nam, VinFast mà số 2 thì không ai số 1”, khách hàng Trường Thanh khẳng định.

Giá trị vượt xa giá tiền

Trong “cuộc đua” với xe xăng, xe điện còn chiếm thế thượng phong khi mang lại cho người dùng giá trị vượt trội so với số tiền bỏ ra. Cụ thể, dù trong cùng tầm giá hay cùng phân khúc, các mẫu xe điện VinFast đều không có đối thủ về sức mạnh động cơ, trang bị an toàn cũng như hàm lượng công nghệ.

Mẫu xe VF 7 của VinFast có sức mạnh vượt trội.

Đơn cử, khối động cơ 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp chiếc VF 7 Plus ngang cơ với mẫu Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+, trong khi giá lăn bánh rẻ hơn khoảng 3 lần.

Hay cùng ở phân khúc E-SUV nhưng VF 9 có tới 20 tính năng ADAS và gần 40 tính năng Smart Service, lần lượt gấp đôi và gấp 4 các đối thủ. Không những thế, với khả năng cập nhật phần mềm từ xa, các mẫu xe điện còn ngày một thông minh hơn - điều không thể xảy ra với xe động cơ đốt trong.

Chưa hết, nhờ được miễn 100% phí trước bạ nên giá niêm yết của xe điện gần như đã là giá lăn bánh. Ngược lại, do phải chịu mức phí 10-12% nên ngay cả khi có cùng giá niêm yết, chi phí lăn bánh của xe xăng cũng cao hơn xe điện từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Chủ xe điện cũng không phải “đau ví” như chủ xe xăng vì chi phí nuôi xe cực rẻ. Ví dụ, mẫu VF 6 có chi phí năng lượng trung bình (gồm phí thuê pin và sạc điện) chỉ 1.100 đồng/km, bằng 2/3 so với các mẫu xe xăng. Ngoài ra, người dùng xe điện còn được “lời” lớn bởi chi phí bảo dưỡng chỉ bằng 50% so với xe xăng do xe điện có ít bộ phận chuyển động hơn.

Chính sách hậu mãi không đối thủ cộng hưởng cùng những lợi thế vượt trội về thiết kế, sức mạnh, trang bị, công nghệ cũng như khả năng tiết kiệm trong vận hành, bảo dưỡng được xem là sức mạnh giúp xe điện VinFast ngày càng lấn át các đối thủ xe xăng để trở thành nhân tố tái định hình xu hướng di chuyển tại Việt Nam.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: congluan.vn