Kêu vợ chở đến quán cà phê nói chuyện rồi bất ngờ đâm vợ tử vong

Ngày 14-6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) do có hành vi dùng dao đâm tử vong vợ mình vì ghen tuông.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 12-12-2023, trong lúc đi làm và ăn trưa tại công ty, Dũng nhớ lại chuyện mình và vợ là bà Lê Thị Cẩm (42 tuổi) có mâu thuẫn về tiền bạc. Đồng thời Dũng cũng ghen tuông và nghĩ bà Cẩm có người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết chết vợ mình rồi tự sát.

Để thực hiện hành vi, Dũng điều khiển xe gắn máy đi mua 1 con dao Thái Lan giấu trong lưng quần và 4 con dao nhỏ để trong cốp xe. Sau đó Dũng đi xe đến công ty nơi bà Cẩm làm công nhân ở ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Đến nơi, Dũng kêu bà Cẩm chạy xe gắn máy chở mình đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Khi bà Cẩm chạy xe được một đoạn, ông Dũng ngồi phía sau bất ngờ rút dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người vợ làm bà ngã xuống đường.

Mặc dù bà Cẩm ngã vào bụi cây ven đường nhưng Dũng không dừng tay mà tiếp tục đâm nhiều nhát vào người nạn nhân đến khi gãy lưỡi dao. Người dân gần hiện trường chạy đến bắt giữ Dũng giao Công an xã Bình Mỹ.

Bà Cẩm được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng mức án tù chung thân cho hành vi giết người.

