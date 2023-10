Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm vợ tử vong tại chỗ

Ngày 3/10, theo nguồn tin của Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao đối tượng Hoàng Văn Chương cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cơ quan Công an.



Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 2/10, tại phòng trọ của gia đình ông Dương Văn T. (57 tuổi, ở thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng), do mẫu thuẫn gia đình, đối tượng Hoàng Văn Chương (33 tuổi, trú tại thôn Nà Ván, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đã cầm dao đâm vợ là Lệnh Thị Duyện (32 tuổi, trú tại thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) tử vong tại chỗ.

...

Tiếp đó, đối tượng Chương đã tự đâm 2 nhát vào ngực của bản thân để tự tử nhưng không chết. Sau đó đối tượng Hoàng Văn Chương đã đến Công an xã Nội Hoàng để tự thú.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Yên Dũng đã đưa đối tượng Hoàng Văn Chương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao đối tượng Hoàng Văn Chương cùng các tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Sơn - Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Đại Đoạn Kết