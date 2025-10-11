Israel và Hamas sẽ trao đổi con tin vào đầu tuần tới

Dòng người Palestine trở lại nhà cửa ở Gaza sau khi thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh Reuters.



Theo ông Trump, trong số 48 tù nhân được trao trả, có 20 người còn sống và 28 thi thể của những người đã chết trong thời gian bị giam giữ. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

“Một số thi thể đang được khai quật ngay lúc này, khi chúng ta đang nói chuyện. Đây là một thảm kịch”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cho biết, những tù nhân Israel còn sống hiện vẫn bị giam giữ “ở những nơi rất khó khăn, nơi chỉ một số ít người biết họ đang ở đâu”.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ đến Cairo, Ai Cập, trong cuối tuần này và có bài phát biểu riêng tại Quốc hội Israel trước khi trở về Washington.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian quy định Hamas sẽ thả toàn bộ tù nhân trong vòng 72 giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Chính phủ Israel đã phê chuẩn thỏa thuận vào sáng 10/10, và quân đội Israel bắt đầu rút khỏi các khu vực ở Gaza vào cuối ngày.

Các nguồn tin cho biết Hamas đang gặp khó khăn trong việc xác định và thu thập hài cốt của tất cả tù nhân đã chết, có thể ảnh hưởng đến tiến độ trao đổi.

Trong khi người dân Palestine bắt đầu trở về những ngôi nhà đổ nát do chiến sự tàn phá, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về tương lai của Gaza và triển vọng thành lập một nhà nước Palestine.

Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan về tiến trình hòa bình: “Cả Hamas và Israel đều mệt mỏi vì chiến tranh. Hầu hết các bên đều đồng thuận, và các chi tiết còn lại sẽ được giải quyết”.

Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ từ Liên minh châu Âu, Iran và Nga, cho rằng kế hoạch hòa bình này có thể mở rộng ra ngoài Gaza. “Đây là hòa bình ở Trung Đông, và đó là một điều tuyệt vời”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: cand.com.vn