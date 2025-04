Huyện rộng nhất Việt Nam họp gấp, bỏ đặt tên xã theo phương án đánh số thứ tự

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho biết: Sau khi bỏ phiếu kín thăm dò, 186 thành viên tham dự cuộc họp, có 175 người đồng ý đặt tên xã theo phương án lấy tên xã cũ.

Một góc huyện Tương Dương (Nghệ An). Ảnh: Tiền Phong

Huyện Tương Dương có 17 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên hơn 2.807 km2, quy mô dân số 79.926 người, là huyện rộng nhất tỉnh Nghệ An, gấp hơn 3,4 lần tỉnh Bắc Ninh và gấp hơn 2 lần tỉnh Ninh Bình hiện tại.

Theo phương án trước đó trình Sở Nội vụ Nghệ An, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Tương Dương được chia ra thành 9 xã với tên gọi dự kiến từ Tương Dương 1 đến Tương Dương 9.

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến băn khoăn của dư luận về việc đặt tên gắn số thứ tự, tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An sáng nay, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các huyện, thành, thị chủ động nghiên cứu, lựa chọn phương án đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn phù hợp, làm sao tạo đồng thuận cao trong nhân dân, nhưng phải bảo đảm tiến độ thực hiện đề án.

...

Chiều nay, Ban thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã họp gấp với cán bộ chủ chốt cấp xã, qua đó thống nhất cao bỏ phương án đặt tên xã gắn với số thứ tự, chọn phương án đặt tên xã mới theo tên xã cũ, trong đó có 1 xã lấy tên Tương Dương.

Ban thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã họp gấp với cán bộ chủ chốt cấp xã

Tên 9 xã theo phương án mới dư kiến là xã Tam Quang (gồm xã Tam Quang và xã Tam Đình), xã Tam Thái (gồm xã Tam Thái và xã Tam Hợp), xã Tương Dương (gồm Thị trấn Thạch Giám, xã Lưu Kiền và xã Xá Lượng); xã Lượng Minh; xã Yên Hoà (gồm xã Yên Hoà và xã Yên Thắng), xã Yên Na (gồm: xã Yên Na và xã Yên Tĩnh), xã Nga My (gồm xã Nga My và xã Xiêng My), xã Hữu Khuông, xã Nhôn Mai (gồm xã Nhôn Mai xã Mai Sơn).

Theo ông Lê Văn Lương, Bí thư Huyện ủy Tương Dương, bắt đầu từ ngay tối nay, huyện Tương Dương sẽ tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn huyện trước khi báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV