Tiểu sử đồng chí Nguyễn Khắc Thận, tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Thận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo BaoNghean.vn, đồng chí Nguyễn Khắc Thận sinh ngày 15/3/1974; quê quán xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng, chuyên ngành Kiểm sát; Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Khắc Thận. Đồ họa BaoNghean.vn



Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Khắc Thận

Trước tháng 3/2016, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đảm nhiệm các chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Tổ chức; Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBND; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Từ tháng 3/2016-7/2019, đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 8/2019-10/2020, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 10/2020-11/2020, đồng chí Nguyễn Khắc Thận là Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 11/2020-12/2024, đồng chí Nguyễn Khắc Thận là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 12/2024-1/2025, đồng chí Nguyễn Khắc Thận là Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 1/2025-6/2025, đồng chí Nguyễn Khắc Thận là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Từ tháng 7/2025-11/2025, đồng chí Nguyễn Khắc Thận là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, đồng chí Nguyễn Khắc Thận được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ