Cảnh báo mưa lớn cục bộ, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Theo đó, lượng mưa tính từ 19h giờ ngày 14/10 đến 03h ngày 15/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Bình Liêu (Quảng Ninh) 123.2mm, trạm Đồng Tâm (Quảng Ninh) 71.6mm, trạm Thống Nhất (Thanh Hóa) 92.8mm, trạm Xuân Minh (Thanh Hóa) 79.0mm,…

Dự báo, ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày 15/10 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10- 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm ngày 15/10, mưa giảm dần.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

...

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin trên vùng biển, hiện nay (15/10), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Huế và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 15/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Lưu ý, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

