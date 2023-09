Đang biểu diễn, sư tử đực bất ngờ tấn công người huấn luyện

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 22/9, tại Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Theo những người chứng kiến: "Khi hai con sư tử được thả ra, con sư tử đực lao về phía con sư tử cái. Thấy vậy, người huấn luyện phải dùng gậy can thiệp để tách chúng ra. Sau đó, sư tử đực tấn công người huấn luyện gây hỗn loạn, khán giả hoảng sợ bỏ chạy".

...

Vào ngày 23/9, thị trưởng thị trấn Suining cho biết, rạp xiếc đã nhận được sự chấp thuận cho buổi biểu diễn của họ trong khu vực và người huấn luyện không bị sư tử cắn nhưng bị thương ở cánh tay.

Buổi biểu diễn ngay lập tức bị tạm dừng vào tối hôm đó và rạp xiếc phải hoàn lại tiền cho khán giả. Rạp xiếc đã dỡ bỏ khu biểu diễn và rời khỏi thị trấn Suining.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn