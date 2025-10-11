Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng

Tại buổi họp báo Bộ Công an quý III/2025 vào chiều 6-10, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án bắt "ông bầu" Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

"Ông bầu" Cao Tiến Đoan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam ngày 29-8. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đại tá Trịnh Văn Giang, cơ quan công an đã đấu tranh, làm rõ và xác định "bầu Đoan" có 2 hành vi vi phạm. Thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, bầu Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, từ năm 2021-2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.

Thứ 2, công an xác định rằng từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án.

Đến ngày 17-7-2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện, "bầu Đoan" đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng.

Dưới đây là hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan mở bán khi chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng

Hiện trạng Khu dân cư Quảng Thành mà Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã trúng đấu giá giữa năm 2024

Trước đó, ngày 9-4-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) với số tiền 245 tỉ đồng

Dự án có 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề, có tổng diện tích 19.938,45 m2

... Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dù chưa đủ điều kiện nhưng "ông bầu" Cao Tiến Đoan vẫn cho nhân viên mở bán, thu lời bất chính số tiền 191 tỉ đồng

Bên trong dự án hiện đang xây dựng dang dở

Một số nơi, công trình đổ móng rồi để đó, có vị trí cỏ mọc um tùm

Dự án này nằm ngay đường tránh TP Thanh Hóa cũ, tiếp giáp với nhiều dự án, công trình lớn đang triển khai nên được xem làm khu "đất vàng" ở trung tâm TP Thanh Hóa cũ

Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan mở bán khi chưa đủ điều kiện.

