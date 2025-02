Hé lộ nguồn cơn nữ nhân viên bán thuốc bị khách h.à.n.h h.u.n.g, đ.á.n.h tới tấp

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, nữ nhân viên bị đánh tên là O. (SN 2000). Về nguồn cơn dẫn đến vụ việc, chị O. cho biết tối ngày 18/2, người đàn ông vào nhà thuốc mua một chai nước. Một lúc sau, người này trở lại và nói rằng bị dị ứng gây ngứa khi uống chai nước này rồi cầm chai nước ép chị O. uống. Chị O. từ chối thì bị người đàn ông đấm, đá, đạp vào mặt, đầu.

Sự việc khiến chị O. bị sưng phù nề vùng mặt, bầm tím, đau đầu, choáng váng và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân vừa xuất viện về nhà ngày 24/2.

Chị O. đã trình báo sự việc bị đánh lên cơ quan công an.

Sự việc xảy ra tại một nhà thuốc trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

