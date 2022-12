Hành trình làm rõ tội ác của gã chồng hờ

Thế nhưng kế hoạch của Điểm (SN 1959, trú tại phố Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã không qua được mắt của các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng.

Việc thi thể 3 nạn nhân nằm ngay ngắn cạnh nhau, đều nằm ngửa như được sắp đặt đã khiến cảnh sát nhận định đây là vụ án mạng.

Vụ cháy đầy nghi vấn

Trưa ngày 8/12/2022, đám cháy bùng phát dữ dội tại ngôi nhà nằm trong ngõ 98 phố Khúc Thừa Dụ, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngôi nhà tạm được xây tường gạch cao khoảng 1 m, phần còn lại là mái quây tôn. Vì là nhà tạm trong ngõ, nhiều đồ đạc vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Người dân hô hoán tìm cách dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.

Một số nhân chứng cho hay khi tới hiện trường, họ phát hiện cổng ngôi nhà bị khóa, bên trong có người kêu cứu. Rất nhanh chóng, nhiều người cùng nhau dùng rìu phá khóa cửa để cứu nạn nhân ra ngoài. Khi cửa được phá cũng là lúc Nguyễn Thế Điểm, chủ nhân của ngôi nhà đổ gục xuống.

Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng cứu người bị nạn.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển Hải Phòng với tình trạng bị bỏng tay, chân và đường hô hấp. Trên đường đi cấp cứu, nạn nhân tỉnh lại cho biết trong nhà còn 3 người khác gồm vợ là bà P.T.L. cùng vợ chồng người hàng xóm là ông N.V.L. (SN 1963) và bà H.T.L. (SN 1960).

Khi lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng PCCC cùng dân phòng phường Vĩnh Niệm đã dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư đông đúc liền kề. Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế nhưng hiện trường chỉ còn lại một đống đổ nát. Ngôi nhà tạm đổ sập, các tấm tôn bị lửa làm biến dạng. Phải mất nhiều thời gian, lực lượng cứu nạn cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể đã cháy hầu như không còn gì, nằm tập trung một chỗ.

Đối tượng Nguyễn Thế Điểm.

Tại bệnh viện, ông Điểm cho biết sáng hôm ấy vợ chồng ông xô xát với nhau. Thấy thế, bà P.T.L. cùng chồng là ông L.V.L. là hàng xóm gần đó chạy sang can ngăn. Hai vợ chồng cũng đã làm hòa và vợ chồng người hàng xóm cũng vui vẻ ở lại trò chuyện. Vì xe máy ở nhà hết xăng nên lúc sáng, bà L. (vợ ông Điểm) đi mua xăng về để đổ cho đầy bình.

Trong lúc vừa nói chuyện với vợ chồng người hàng xóm, bà L. vừa đổ xăng vào xe máy dựng trong nhà. Lúc này, ông Điểm đang hút thuốc gần đó, không may ném tàn thuốc về phía bà L. khiến lửa bén xăng, bùng cháy dữ dội. Theo lời kể, ông Điểm may mắn chạy thoát khỏi đám cháy nhưng vì cửa nhà bị khóa nên không kịp thoát thân, sau đó bị ngạt khói, nằm ngất tại cổng. Sau đó, ông ta may mắn được hàng xóm phá cửa đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hé lộ chân dung kẻ sát nhân

Nguyễn Thế Điểm vốn làm nghề lao động tự do. Bà L. là vợ ông ta nhưng thực tế không đăng ký kết hôn. Bà L. từng có một đời chồng và có con riêng đã lớn. Hai người tìm đến với nhau để nương tựa lúc về già. Thế nhưng cuộc sống của họ chẳng được yên bình.

Trước hôm vụ cháy xảy ra, người dân xung quanh có nghe tiếng xô xát của ông Điểm và bà L. Căn nhà ở sát cánh đồng, vị trí cuối ngõ, xa khu dân cư nhưng tiếng cãi vã vẫn đủ để hàng xóm nghe thấy. Nghĩ rằng chuyện vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vẫn xảy ra hàng ngày nên cũng chẳng ai để ý. Cho đến hôm sau, khi ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả căn nhà, mọi người mới biết bên trong còn có 3 nạn nhân xấu số. Cũng không ai mảy may nghĩ rằng đó là một vụ án mạng.

Nhưng khi tiếp cận hiện trường, cùng với lời khai của hàng xóm và của Nguyễn Thế Điểm, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã đặt ra nghi vấn về một vụ án mạng. Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, chia sẻ: "Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, đã đặt ra nghi vấn đây là một vụ án mạng, vì thi thể 3 nạn nhân được xếp nằm ngay ngắn cạnh nhau và đều nằm ngửa như được sắp đặt. Qua khai thác ông Điểm, nhận thấy ông ta có những lời khai quanh co, không thống nhất. Kết hợp các chứng cứ khác, chúng tôi đã xác định đây là vụ án mạng".

Hiện trường vụ án.

Căn nhà được khóa trái cửa trước khi đám cháy bùng phát, thế nhưng Điểm lại khai nhận ban đầu trong nhà còn có vợ và 2 vợ chồng người hàng xóm không kịp thoát thân. Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể đã cháy toàn bộ, được sắp xếp rất ngay ngắn, cùng nằm ngửa và nằm ngay cạnh nhau trong gian nhà trong của nhà Điểm. Căn nhà Điểm là nhà tạm, chẳng khác gì cái hòm, đằng sau không có lối thoát hiểm, nếu có cháy rất khó có thể thoát thân, nhất là khi cửa cổng đã khóa. Thế nhưng, Điểm lại khai một mình chạy qua 3 người trong lúc gian nhà đang bốc cháy dữ dội.

Buổi sáng 9/12, trước khi đám cháy bùng phát, nhiều người dân thấy Điểm đi đi lại lại, tâm trạng rất nôn nóng rất lâu trước cửa nhà và trong con ngõ nhỏ. Gương mặt nhìn đầy bồn chồn, lo lắng. Cũng không ai thấy bà L. vợ Điểm ra ngoài chợ búa hay buôn bán với hàng xóm như thường ngày. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ vì vợ chồng ông Điểm là lao động tự do, không có giờ giấc làm việc ổn định. Khoảng 8h sáng, cô con gái riêng của bà L. mang đồ ăn sáng sang cho mẹ nhưng gọi cửa không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy nên quay về vì nghĩ rằng có thể mẹ đi chợ quên mang điện thoại.

Còn Nguyễn Thế Điểm lúc mới tỉnh lại mếu máo tỏ ra rất thương cảm cho số phận của người vợ và 2 vợ chồng người hàng xóm đã không may mắn thoát khỏi đám cháy. Nhưng, người nói dối bao giờ trong lời nói và thái độ cũng không thể nào bình thản như người bình thường. Càng nói, ông ta càng thể hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai. Phải mất gần một ngày đấu tranh, Nguyễn Thế Điểm mới khai nhận hành vi.

Toàn bộ căn nhà tôn dựng tạm đã bị thiêu rụi.

5h ngày 8/12/2022, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà L. xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, vợ chồng người hàng xóm là ông N.V.L. và bà H.T.L. sang can ngăn, Sau đó, Điểm lại tiếp tục xô xát với vợ chồng người hàng xóm này. Do bị cả 3 người đánh nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu cho đến khi cả 3 nạn nhân gục xuống sân. Thấy 3 người nằm bất tỉnh trên sân, Điểm đã kéo họ vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội.

“Chúng tôi nghi vấn thời điểm 3 nạn nhân bị sát hại trước khi xảy ra cháy vì một chi tiết rất đáng lưu ý: Khoảng 8h sáng, con riêng của vợ Điểm mua đồ ăn sáng cho mẹ nhưng gọi cửa không thấy ai trả lời. Nghĩa là các nạn nhân đã bị Điểm sát hại từ trước đó rồi mới đốt xác phi tang. Bởi đến trưa ngày 8/12 mới xảy ra vụ cháy. Từ chiều ngày 8/12 đến sáng 9/12, phải đấu tranh quyết liệt ông ta mới nhận tội”, đại tá Lê Hồng Thắng chia sẻ thêm.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nghi phạm, ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điểm để điều tra theo quy định.

Xóa dấu vết vẫn không thoát Nguyễn Văn Điểm cũng như một số nghi phạm gây án rồi đốt xác phi tang, đều tìm hiểu rất kĩ về thủ đoạn, phương thức này, nhằm gây khó khăn rất nhiều cho công tác phá án, bởi vì khi đã cháy là cháy hết, công tác khám nghiệm tử thi vì thế cũng bị cản trở. Thực tế, có rất nhiều vụ cháy, ban đầu tưởng là cháy thông thường, do tai nạn bất cẩn, nhưng khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và mất nhiều thời gian điều tra sau đó thì cơ quan công an mới xác định đó là vụ án mạng. Ví dụ như vụ Nguyễn Thị Thuận do mâu thuẫn với gia đình chồng đã thuê người đổ xăng đốt cả gia đình người anh trai của chồng mình ở Mỹ Đình năm 2009, khiến cả 3 người trong gia đình đều tử vong, trong đó có một em bé còn đang học mẫu giáo. Vụ án này phải sau một năm điều tra vô cùng vất vả, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội mới xác định đó là một vụ án mạng và bắt giữ 3 thủ phạm gây án. Hay như vụ án một công dân người Hàn Quốc do mâu thuẫn tình cảm với người yêu (vốn là cô giáo dạy tiếng Việt), người này đã sát hại người yêu rồi cho vào valy và vác ra bãi rác đổ xăng đốt. Hiện trường còn lại hầu như không có gì ngoài chút mẫu vật không đáng kể. Và, với chút mẫu vật là tờ giấy ghi chữ Hàn Quốc, tuy đã cháy nhưng nét mực vẫn còn tương đối rõ, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm sau đó. Còn mới đây nhất xảy ra vụ giết người là chủ nợ của mình rồi đốt xác phi tang ở Hải Dương, Cao Tài Năng đã tưởng thoát tội khi một năm sau, vụ án mới được làm rõ. Nhưng bằng sự quyết tâm phá án, công tác khám nghiệm hiện trường kĩ lưỡng, cơ quan điều tra đã đưa vụ án ra ánh sáng, bắt thủ phạm phải đền tội.

Tác giả: Hiền Trâm

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân