Hàng trăm cảnh sát vây rừng bần truy bắt 2 phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh

Tối 7/12, nguồn tin của PV VTC News cho biết, lực lượng chức năng xã Cẩm Hà đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bao vây khu vực rừng bần, truy bắt 2 tội phạm trốn khỏi trại giam Xuân Hà (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

“Khoảng 3h chiều nay, người dân phát hiện 2 đối tượng lạ trốn xung quanh khu vực rừng bần của địa phương. Hiện lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường”, nguồn tin cho biết thêm.

Theo một số nhân chứng, rừng bần ở xã Cẩm Hà thuộc khu vực rừng ngập mặn, rộng khoảng 3ha, tiếp giáp với xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên). Ngay khi phát hiện 2 đối tượng lạ nghi tội phạm bỏ trốn, người dân đã đổ ra rất đông để quan sát.

Công an áp sát khu vực rừng bần truy tìm các tội phạm bỏ trốn. (Ảnh: CTV)

Hiện hàng trăm cảnh sát đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận khu vực rừng bần để truy bắt 2 kẻ trốn khỏi trại giam.

Trước đó, từ 13h30 ngày 7/12, Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, Công an các địa phương và lực lượng Công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Đặc điểm nhận dạng 2 kẻ trốn trại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai phạm nhân này một người đang thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người còn lại phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi bỏ trốn, các đối tượng mặc áo màu đen, đi ủng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để người dân biết, cảnh giác. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về 2 kẻ trên, người dân có thể báo với công an nơi gần nhất hoặc trại giam Xuân Hà (số điện thoại: 0916662838, 0941762888, 02393845438).

