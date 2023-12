Hai phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh: Thông tin mới nhất

Sáng 7/12, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, sau khi 2 phạm nhân tại trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trốn ra ngoài, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng xuyên đêm truy bắt.

“Đêm qua chúng tôi đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ truy bắt 2 kẻ trốn khỏi trại giam. Do thời điểm truy bắt có mưa lớn nên việc truy tìm các đối tượng có phần khó khăn. Trong sáng nay, anh em tiếp tục truy tìm, tuần tra để đảm bảo an ninh địa phương, không bỏ sót đối tượng”, đại diện Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin thêm.

Đặc điểm nhận dạng 2 kẻ bỏ trốn.



Từ đêm qua (6/12) đến sáng nay, các lực lượng từ tỉnh đến địa phương đã vào cuộc phối hợp truy bắt 2 phạm nhân nhưng chưa có kết quả.

Sau khi xảy ra sự việc, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), trực thuộc Bộ Công an cũng đã vào cuộc phối hợp truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trạm giam Xuân Hà cơ sở 2.

Anh Lê Ngọc Chiến (27 tuổi, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn) cho biết, sau khi nghe thông tin có phạm nhân trốn trại, cả gia đình anh đã phải đóng cửa không dám ra ngoài. “Nhà chỉ cách trại giam chưa tới 1km nên chúng tôi đang rất hoang mang. Được loa xã thông báo nên chúng tôi đã cất xe máy, tài sản cẩn thận, nếu thấy người lạ sẽ lập tức báo cáo với cơ quan công an”, anh Chiến nói.

Một góc xã Cẩm Sơn.



Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Hai phạm nhân này một người đang thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người còn lại phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khi bỏ trốn, các đối tượng mặc áo màu đen, đi ủng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để người dân biết, cảnh giác. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về 2 kẻ trên, người dân có thể báo với công an nơi gần nhất hoặc trại giam Xuân Hà (số điện thoại: 0916662838, 0941762888, 02393845438).

