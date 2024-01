Hai xe máy va chạm trực diện, 3 người thương vong

Sáng 12/1, theo nguồn tin từ UBND xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng 6h45 sáng cùng ngày, xe máy mang BKS 38P1 - 417.24 do anh Nguyễn Văn T. (49 tuổi, trú tại xã Tân Lâm Hương) điều khiển chạy hướng từ thành phố Hà Tĩnh lên đường tránh Quốc lộ 1 đã tông trực diện với xe máy mang BKS 38X1-176.71 do anh Đậu Văn C. (21 tuổi) chở chị gái Đậu Thị T. (24 tuổi, cùng trú thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Văn T. tử vong tại chỗ còn anh Đậu Văn C. và chị Đậu Thị T. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng.

